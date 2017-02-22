Шойгу сообщил о скором окончании войны в Сирии

Серьезный удар по силам международных террористов в Сирии нанесли российские военные, благодаря чему был предотвращен распад страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа", - сказал Шойгу в Госдуме в среду.

"Решены геополитические задачи, нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, нарушена их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения", - заявил министр обороны РФ.

Как сообщала "Правда.Ру", правительственные войска Сирии с начала года освободили от террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) уже 53 населенных пункта. Такие данные содержатся в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном в воскресенье на официальном сайте Минобороны России.

"В Сирии было аккуратное вмешательство Российской Федерации: потери невелики, затраты невелики, времени потрачено на эффективные удары намного меньше, чем у Штатов. В итоге государственность в Сирии восстановлена, города начинают оживать, туда возвращаются люди, Россия везет туда гуманитарную помощь. Вот она - разница между русским вмешательством, позитивным, и американским, приводящем к хаосу и разрухе", - рассказал "Правде.Ру" Алексей Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова.

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