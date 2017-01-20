Российские ученые разрабатывают многоразовую ракету-носитель

Многоразовая одноступенчатая ракета-носитель "Корона" будет создана в России. Над ней трудятся инженеры Государственного ракетного центра имени Макеева.

Фото: АР

Как сообщает РИА Новости, в рамках технико-экономических исследований сверстан "эффективный график разработки" ракеты, а также проанализированы условия ее создания и перспективы эксплуатации.

Основным конструкционным материалом "Короны" станет углепластик. Жидкостная ракета на кислороде и водороде сможет выводить в космос до семи тонн полезной нагрузки или до 12 тонн при использовании "специальной схемы выведения на низкие околоземные орбиты".

По словам ученых, время подготовки новой ракеты к пуску сократится до суток за счет использования упрощенных стартовых сооружений. "Корону" можно будет использовать в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций и для доставки грузов к ним или к МКС.

Разработка "Короны" велась ГРЦ с 1992 по 2012 год, ранее была приостановлена из-за нехватки финансирования.

Одна из самых больших проблем, которая до сих пор мешает развитию космонавтики - это дороговизна каждого запуска космического корабля. Причем совершенно не играет роли то, является ли космический аппарат одноразовым или многоразовым - так, космическая программа НАСА "Космическая транспортная система", в рамках которой использовались знаменитые "шаттлы" была закрыта в 2011 году в основном из-за того, что каждый запуск обходился в сумму от 300 до 600 млн долларов. А это было дорого даже для такой богатой страны, как США до начала экономического кризиса.

Но, что же в таком случае "съедает" основную часть денег? Как это не удивительно, ракета-носитель! Более того, поскольку она, выполнив свое дело, просто падает на Землю, то вложенные в ее строительство средства остаются практически безвозвратно потерянными (ведь даже найти обломки ракеты и отдать их в переработку во многих случаев не получается - например, когда они падают в океан). А если учесть, что для производства ракет используются редкие материалы и весьма дорогостоящие технологии, неудивительно, что потери огромных денег в данном случае мало кого радуют.

В марте 2014 года американской компании SpaceX удалось создать многоразовую ракету-носитель. Однако, президент американской компании Гвин Шотуэлл заявила, что космический запуск на Falcon 9 будет дешевле ее оригинальной стоимости лишь на 10%, а не на 30%.

"Полет на многоразовой ракете подобен полету на самолете: я бы лучше полетела на том лайнере, который уже летал, было бы спокойнее в отношении его надежности", — заявила Гвин Шотуэлл.

Ранее компания заявляла, что полет на многоразовой ракете будет около 30% дешевле, чем на новой. Стоимость одного запуска Falcon 9 составляет около 61 миллиона долларов. Отметим, основатель компаний SpaceX Илон Маск, выдаваемый СМИ за "гения тысячетелия" и автора "прорывных технологий" не просто получает государственную поддержку и финансирование из бюджета США, но и терпит колоссальные убытки.

В начале сентября запуск многоразовой ракеты Falcon 9 закончился взрывом на стартовой площадке. Ранее с Falcon-9 уже происходила катастрофа — тогда нештатно сработали двигатели, по данным СМИ "произведенные на Украине". В связи с тем, что Штаты пытаются отказаться от российских двигателей под лозунгом "Хватит кормить Москву", они пытаются использовать в экспериментальном порядке украинскую модификацию советского двигателя Н-33 под индексом AJ-26 (создано в КБ "Южное" Днепропетровска).

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