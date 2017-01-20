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Источник Правда.Ру

Минобороны спишет легендарные "Ту-154" и "Ил-62" на свалку истории

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги.

Минобороны спишет легендарные Ту-154 и Ил-62 на свалку истории
Фото: АР

Как сообщает газета "Коммерсантъ", ссылаясь на близкие к руководству Минобороны источники и топ-менеджеров авиакомпаний, на данный момент ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты.

По данным издания, ведомство и Объединенная авиастроительная корпорация согласуют "дорожную карту" плана обновления авиапарка, определят, какие самолеты первыми будут выведены из эксплуатации, а также выстроят производственный график для равномерной загрузки заводов. Так, на замену Ту-134 может пойти ближнемагистральный SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 — более дальний Ту-214.

Как рассказали источники, Сергей Шойгу поручил обновить авиапарк министерства без привлечения дополнительных средств. Точные сроки реализации проекта не указываются. Поводом вернуться к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны стало крушение самолета Ту-154 25 декабря 2016 года.

Напомним, экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи, завершены. Специалисты не нашли следов теракта и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа.

"Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили — таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы ", — сообщил источник "Коммерсанта".

Дать точный ответ о том, что стало причинами аварии, смогут только эксперты, которые сейчас анализируют полученную с самописцев Ту-154 информацию. Не исключается, что ошибкам летчиков могли поспособствовать возникшие при взлете технические проблемы.

"Самолеты бывают исправные, бывают неисправные. Ту-154 очень надежный самолет, их было выпущено более тысячи. И катастроф достаточно, потому что, самые массовые самолеты.

И основные перевозки, и в Советском Союзе и в России выполнялись на этом типе самолетов. Поэтому, самолет надежный, и большинство катастроф, где-то около 85% происходило по вине метеоусловий, экипажа, нарушения правил полета. А чтобы из-за техники произошла катастрофа, я даже припомнить такого не могу. Есть какие-то неопознанные катастрофы, была такая катастрофа в Хабаровске. Там он перевернулся в воздухе. А все остальное — все вина экипажа. Или срыв потока, посадка до полосы, или стабилизатора, как это было в Каире. Все эти причины изучены, известны, и специалисты о них, наверное, знают. Самолет надежный. Но если что-то произошло, какая-то накладка, например, в механизации: один закрыло убрался, другой не подработал, и тут могло его перевернуть. Командир мог рано выполнять разворот в облаках и потерял пространственное положение, могло это произойти. А все остальное, экипаж бы сообщил", — рассказал ранее Pravda.Ru заслуженный пилот России, бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник.

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