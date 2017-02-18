Минобороны РФ показало кадры нанесения авиаударов Ту-95МС по ИГ под Раккой

Фото: mil. ru

Минобороны России распространило видео нанесения авиаударов ракетоносцами Ту-95МС по позициям боевиков в районе сирийской Ракки.

Напомним, как заявили в Минобороны РФ, 17 февраля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли удар по объектам боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) в районе Ракки.

Были уничтожены базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ.

Отмечается, что удар был нанесен крылатыми ракетами Х-101. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Прикрытие бомбардировщиков вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В ходе операции в Сирии ракеты Х-101 впервые применили в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести восемь таких ракет.

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