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Источник Правда.Ру

В армию возвращаются "продвинутые" замполиты

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Должность заместителя командира по работе с личным составом, а проще говоря — замполита, вновь будет введена на боевых кораблях, судах обеспечения и подводных лодках ВМФ России. Замполиты будут отвечать за поддержание в коллективе морально-психологического климата, а также будут следить за порядком и дисциплиной.

В армию возвращаются продвинутые замполиты
Фото: mil.ru

Как сообщают "Известия", новые должности вводятся на кораблях и судах, численность экипажей которых превышает 100 человек, а также на всех подводных лодках. Кроме того, в обязанности замполитов будет входить проведение воспитательной работы среди личного состава.

Первые назначения на старые новые должности должны будут состояться в начале нынешнего года. По словам статс-секретаря — замминистра обороны Николая Панкова, в последнее время напряженность и продолжительность дальних походов кораблей Военно-морского флота резко возросли, поэтому необходимо усиление работы по поддержанию морально-психологического климата и воинской дисциплины в экипажах.

Отметим, возрождение должности замполита радикально меняет ситуацию, на корабле появляется третий по статусу (после командира корабля и старшего помощника) офицер, наделенный правом принимать самостоятельные решения в отношении членов экипажа. Его полномочия распространяются не только на матросов срочной службы и военнослужащих по контракту, но и офицеров.

По мнению бывшего заместителя главнокомандующего ВМФ России адмирала Игоря Касатонова, возвращение офицеров-воспитателей — очень своевременная и правильная мера. "Командир корабля может сутками пропадать на ходовом мостике, старпом — на центральном командном пункте, и, конечно же, нужен офицер, допущенный к общему принятию решений. При необходимости он может самостоятельно регулировать административно-правовую ситуацию на корабле, не отвлекая командиров от выполнения боевой задачи", — рассказал он "Известиям".

Напомним, еще в 2013 году министр обороны Сергей Шойгу заявил о намерении восстановить в армии воспитательные структуры. "Я не представлю армии без офицеров-воспитателей. Однако принципиально важно готовить воспитателей, а не относится к ним как к "рудименту советского времени"", — сказал Сергей Шойгу.

Своей целью министр ставил создание профессионалов по работе с личным составом, а не "замов по общим вопросам", как это было раньше. "Он обязан знать, как живет солдат, чем живет, кто из личного состава курит, кто пьет, какая у ребят дома обстановка. Он должен уметь работать с душой солдата", — считает глава Минобороны.

Готовить офицеров-воспитателей будут, скорее всего, в гражданских вузах, хотя возможно и привлечение военных университетов. При министерстве создадут экспертное сообщество, в которое войдут специалисты, которые уже служат в Минобороны и Генштабе, а также отставных воспитателей.

В 2009 году в рамках реформы российской армии было сокращено до 70 процентов должностей офицеров-воспитателей, а в 2010 году Главное управление воспитательной работы (ГУВР) Минобороны РФ было преобразован в управление при Главном управлении кадров Минобороны, причем около 40 процентов его штатных должностей переведено из офицерских в гражданские.

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Темы ВМФ армия реформа
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