Сверхсовременный С-400 передан в 1488-ой ракетный полк

Северо-Западные границы России с 9 декабря охраняет новейшая противовоздушная и противоракетная система С-400 "Триумф". До этого ЗРК были размещены только под Москвой, в Крыму и Калининградской области.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в пятницу С-400 приступил к боевому дежурству. Это событие восприняли как настоящий праздник, в 1488 зенитно-ракетном полку отмечали юбилей, ведь ровно 30 лет назад на вооружение поступил С-300, и вот сейчас современная система "Триумф". Обновление прошло в рамках государственной программы перевооружения, до этого зенитчики провели ряд тренировок и курс переподготовки.

"Именно здесь решаются вопросы национальных интересов, национальной безопасности, именно здесь мы можем сказать, что Россия всегда была, есть и будет великой державой в мире. Это то, что позволяет голосу России быть услышанным на международной арене", — сказал председатель Законодательного собрания СПб Вячеслав Макаров.

В полк входят в/ч 03216, он расквартирован у г. Зеленогорска. Ранее в полку стояли 4 дивизиона С-300ПС. Всего в часть поступило несколько "Триумфов". Особенность оружия в том, что система стала наиболее мощной, увеличилась дальность полета ракет. С-400 берет цели на дальности 400 км и на высоте до 60 км. "Триумф" может перехватывать любые существующие воздушные цели.

Отметим, 1488 — кодовый лозунг, подчас также употребляющийся в качестве приветствия или подписи, у белых националистов. Число 14 может означать: "Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей". А число 88 является закодированным приветствием "Хайль Гитлер!", поскольку буква "H" стои́т в латинском алфавите восьмой. Число заповедей Дэвида Лэйна также равно восьмидесяти восьми.

"Если вдруг будет произведен натиск агрессии, то та точка, с которой будет произведена эта агрессия, скорее всего, подвергнется ответному удару. Россия никому не угрожает, она будет делать ответные ходы и защищать собственный суверенитет. У России есть средства ПВО, которые могут сбивать ракеты "Стандарт". Это комплексы С-400 или С-300 В4, которые позволяют сбивать эту ракету практически на старте", — рассказал ранее Pravda. Ru военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", специалист в области применения военно-космических сил Алексей Леонков.

Ранее Pravda.Ru писала, что США встревожены "российской военной угрозой". Американский Конгресс просит администрацию продолжить закупку истребителей 5-го поколения F-22 Raptor "для обеспечения интересов национальной безопасности и экономики США". По мнению конгрессменов, это станет достойным ответом на "усовершенствованные и очень смертоносные системы противовоздушной обороны SA-20 (под аббревиатурой SA-20, принятой в НАТО, американцы подразумевают экспортный вариант российской "трехсотки" — С-300ПМУ-2), С-300 и С-400, распространяемые по всему миру". Ситуацию для "Правды.Ру" комментируют военные эксперты Александр Храмчихин, Владислав Шурыгин, Анатолий Цыганок и Константин Сивков.

Сразу видно, что американские конгрессмены явно преувеличивают "российскую угрозу". Хотя бы потому, что легендарная "четырёхсотка" до сих пор не экспортируется ни в одну страну. Кроме того, даже на вооружении российской армии имеются всего два дивизиона, укомплектованных ЗРК С-400. Тем не менее, они беспокоят американцев.

В этой связи возникают вопросы: почему же российское оборонительное вооружение так напугало Вашингтон и смогут ли американские истребители 5-го поколения F-22 Raptor эффективно бороться против российских зенитно-ракетных комплексов?

Вице-президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает, что "наличие F-22 представляет большую угрозу для любой современной ПВО". "Этот самолет обладает большими возможностями для ее преодоления. Добавление элементов "стелс" делает его малозаметным и уменьшает вероятность его поражения средствами ПВО. К этому надо добавить огромную скорость, которую он способен развивать, маневренность, совершенное бортовое вооружение, включая современные средства обнаружения и подавления противовоздушной обороны. Всё вместе это делает его мощным и очень опасным противником".

По мнению эксперта Института военного и политического анализа Александра Храмчихина, "заявление конгрессменов является типичным лоббистским приемом, отработанным десятилетиями". "Трехсотку" мы экспортировали в очень ограниченный круг стран. Ту же "четырехсотку" мы не можем пока продавать кому бы то ни было по разным причинам. Американцы явно лукавят, ведь средства ПВО не являются оружием наступательным, а значит, не могут им угрожать. Таким образом они хотят загрузить мощности своего военно-промышленного комплекса", — полагает эксперт.

В свою очередь, эксперт Владислав Шурыгин заявил: "Американский истребитель 5-го поколения F-22 Raptor является действительно мощным противником. В то же время его возможности не стоит преувеличивать. Чтобы там не говорили, он также обнаруживается радарами и также уничтожается. Замечу, что американцы лукавят, утверждая об исходящей со стороны С-300 и С-400 опасности.

Следует обратить внимание, что комплексы С-300 и С-400 являются оборонительным вооружением. Следовательно, с их помощью ни на кого напасть невозможно. Таким образом, заявления американской стороны направлены на то, чтобы продолжить программу перевооружения и обеспечить полное превосходство над любым потенциальным противником.