Кадыровские батальоны отправлены на войну с ИГ

В состав охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии войдут военнослужащие батальонов спецназначения "Восток" и "Запад", дислоцированных в Чечне.

Фото: АР

Как сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве, в ноябре 2016 года эти подразделения были переформированы в батальоны военной полиции и начали готовится к отправке в Сирию. Личному составу выданы красные береты военной полиции и наплечные знаки.

Издание сообщает, что до конца декабря "Восток" и "Запад" должны быть переброшены на Хмеймим, после чего приступят к охране российских военных объектов в Сирии.

Отметим, батальоны спецназначения "Восток" и "Запад" были сформированы в 2003 году преимущественно из военнослужащих-чеченцев. Бойцы участвовали в Пятидневной войне с Грузией в августе 2008 года на территории Южной Осетии. Также в 2006 году личный состав обоих батальонов обеспечивал безопасность 100-го отдельного мостового батальона, восстанавливавшего инфраструктуру в Ливане.

Напомним, уже больше года назад начались активные действия России в борьбе с террористами в Сирии, в том числе и с ИГ (запрещена в РФ). "Россия укрепила свои внешнеполитические позиции, несомненно, и заставила считаться с нами, заставила Запад пойти на целый ряд шагов по разным направлениям. Ситуацию в Сирии без нас решить на данный момент невозможно. С нами вынуждены считаться и США, и Европа, и Турция, и другие игроки в этом регионе. В том, что операция на Ближнем Востоке — удачный политический ход, сомневаться не приходится. Однако затягивание или слишком углубленное втягивание в конфликт может со временем дать негативные последствия", — рассказал ранее Pravda. Ru политолог Сергей Михеев.

В 2014 году впервые осенний призыв из Чеченской республики отправился проходить службу в войска российской армии. Ранее о службе молодых чеченцев в российской армии после 20-летнего перерыва сообщил глава республики Рамзан Кадыров. "Это для нас большой политический успех. После прошедших двадцати лет наши парни вновь будут служить в рядах российской армии. Это очень радостный для меня день", — заявил Кадыров.

Последние 20 лет только ограниченное количество призывников из Чечни служат в подразделениях внутренних войск МВД, в дислоцированном в Чечне полку имени Ахмата Кадырова и моторизованном батальоне "Юг". Некоторые чеченцы также проходят службу по контракту в частях российской армии. Эксперты, тем не менее, высказывают определенные опасения в связи с приездом призывников из Чечни в войка. Правозащитники также считают возможными конфликты солдат с офицерами, которые участвовали в военных кампаниях в Чечне.

В августе 2014 года Кадыров потребовал письменных объяснений, почему чеченских юношей не призывают на службу в российскую армию. Вопрос с призывом особенно остро встал для чеченцев в начале 2014 года, когда призывникам, уклоняющимся от службы в армии, запретили устраиваться на муниципальную и государственную службу.

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