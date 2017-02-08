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Источник Правда.Ру

В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Весной 2017 года с морского носителя может быть впервые произведен запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", предназначенной для реализации концепции глобального неядерного сдерживания.

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Фото: AP

Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, этот запуск будет произведен не с Плесецка. При этом информатор не уточнил, о каком носителе идет речь.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на вооружение атомных подводных лодок "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски", а также ряда надводных кораблей.

"В 2017 году испытания "Циркона" будут продолжены. Впервые ракета будет стартовать с морской платформы", — подчеркнул собеседник агентства.

Гиперзвук — это скорость выше пяти чисел Маха. 1 Мах соответствует скорости звука — примерно 300 метров в секунду или 1 тыс. 224 км/ч.

Ракету "Циркон" для ВМФ России разрабатывает "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область)… В ней будет реализован принцип так называемого моторного гиперзвука. Также здесь занимаются созданием перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет, получившего в СМИ название "объект 4202" (безмоторный гиперзвук).

О том, что российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками, 19 января 2017 года сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов. По его словам, сегодня армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции, на смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на новых физических принципах.

Также и бывший главком ВМФ России адмирал Виктор Чирков ранее заявлял, что в составе ВМФ России к 2020 году должна быть создана "группировка сил стратегического неядерного сдерживания", оснащенная высокоточным оружием большой дальности.

По оценкам экспертов, дальность полета "Циркона" будет сопоставима с "Ониксом", то есть — порядка 500 км, а скорость — пять — шесть Махов (1 Мах соответствует скорости звука — примерно 300 метров в секунду или 1224 км/ч).

Ракетами типа "Циркон" могут оснащаться корабли и атомные подводные лодки, а также самолёты и береговые подвижные ракетные комплексы. Считается, что ракеты "Оникс" и "Циркон" предназначены для реализации элементов концепции стратегического неядерного сдерживания.

В прошлом году СМИ сообщали о том, что гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Циркон" в дальнейшем будет оснащаться тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", а также проектируемые атомные многоцелевые подводные лодки пятого поколения "Хаски".

Напомним, как сообщала Правда. Ру, также в этом году планируется начать летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат".

По мнению экспертов, наличие у России подобных МБР будет сдерживать планы США по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны.

Стоит заметить, что ранее речь шла о начале испытаний не ранее 2018 года. Однако источник агентства "Интерфакс" в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что сроки могут измениться на более ранние.

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