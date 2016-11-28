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Путин уволил "академиков" из МВД и ФСБ

Политика » Силовые структуры

Президент России Владимир Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами делами президента, ФСБ, Минобороны и МВД.

Путин уволил академиков из МВД и ФСБ
Фото: АР

Как сообщает пресс-служба Кремля, своих должностей лишились заместитель управляющего делами президента — начальник Главного медицинского управления Константин Котенко и начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенант Василий Христофоров.

Также глава государства освободил от должности начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Александра Фисуна и заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Савенкова.

Практически все чиновники уволены с формулировкой "по собственному желанию", а Христофоров — из-за "достижения предельного возраста пребывания на военной службе".

Напомним, в конце 2015 года Владимир Путин просил представителей власти воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук. Глава государства также пообещал чиновникам, избранным в состав РАН, предоставить возможность заниматься только научной деятельностью.

"Я обратился с просьбой к своим коллегам воздержаться от участия в выборах новых членов Академии наук в силу того, что люди, которые замещают должности в органах государственной власти, они заняты по службе или должны быть как минимум заняты по службе с серьезным опытом, иначе они не способны выполнять свои служебные обязанности, и заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается, — заявил президент. — Возникает вопрос, могут ли они заниматься научными исследованиями в полном объеме с нужными результатами".

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, увольнения чиновников связаны с избранием в РАН. Ранее в академии наук заявили, что чиновники не смогут отказаться от академических званий, поскольку устав организации предусматривает пожизненное членство.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин четко изложил свою позицию по госчиновникам в РАН, все ведомства прислушались и сейчас разбираются. На вопрос, означает ли это, что последуют увольнения, он напомнил, что "президент достаточно однозначно сказал, что нужно делать". При этом, отвечая на вопрос о сроках принятия кадровых решений, Песков отметил, что сейчас нужно продумать все юридические нюансы.

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Темы ФСБ МВД Владимир Путин Российская академия наук
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