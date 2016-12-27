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Источник Правда.Ру

27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Политика » Силовые структуры

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. В этом году исполняется 26 лет со дня образования ведомства.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Фото: МЧС России

День спасателя в России установлен Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 года "Об установлении Дня спасателя Российской Федерации". Дата праздника выбрана не случайно — именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Фото: МЧС России

Пожарные, спасатели, водолазы, кинологи, летчики и многие другие специалисты МЧС России в мирное время выполняют боевые задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, выезжают и оказывают помощь пострадавшим при ДТП, поддерживают каждого человека, который обратился за помощью. В 2016 году при пожарах, авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуациях сотрудниками МЧС России спасено более 226 000 человек.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Фото: МЧС России

Как обычно свой профессиональный праздник спасатели проведут на боевом посту, на суточное дежурство заступит более 50 тысяч сотрудников чрезвычайного ведомства.

По сложившейся традиции министр Владимир Пучков в Москве возложит цветы к комплексу памятников "Пожарным и спасателям" и "Ветеранам МЧС России". В торжественной церемонии также примут участие почетные гости, руководящий и личный состав чрезвычайного ведомства, курсанты ведомственных ВУЗов. Парадным строем пройдет почетный караул Академии гражданской защиты МЧС России.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Фото: МЧС России

Об истории профессионального праздника спасателей

17 июля 1990 года постановление Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Российского корпуса спасателей.

27 декабря 1990 года постановлением Совета министров РСФСР образован Российский корпус спасателей (РКС). Эта дата считается основанием МЧС России. Впоследствии РКС переименован в Государственный Комитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС).

19 ноября 1991 года на базе Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР был образован Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Фото: МЧС России

30 сентября 1992 года Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР был реорганизован в Государственный комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В него были включены контрольно-спасательные пункты ВЦСПС (созданы в 1958 году) и контрольно-спасательные службы ВЦСПС, созданные на 15 лет позже.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Фото: МЧС России

10 января 1994 года Государственный комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Фото: МЧС России

26 ноября 1995 года первый Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ "Об установлении Дня спасателя Российской Федерации", которым предписывалось отмечать этот день 27 декабря.

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Темы МЧС День спасателя Российской Федерации
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