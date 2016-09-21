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Источник Правда.Ру

Представитель СКР Владимир Маркин подал рапорт об отставке

Политика » Силовые структуры

Руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Владимир Маркин подал рапорт об отставке.

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 "Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию", — сказал Маркин в интервью агентству "Интерфакс".

"Но хотел бы обратить ваше внимание, что на прошлой неделе в силу каких-то обстоятельств произошла утечка о моем уходе. После этого я услышал о себе много нового, интересного, в том числе, что я достиг предельного возраста пребывания на моем посту", — отметил Маркин.

Он также уточнил, что, слухи о предельном возрасте не соответствуют действительности.

"У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится, — подчеркнул Маркин, — Я проработал в Следственном комитете с первого дня его образования, более девяти лет. Я считаю, что я вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу в этой сфере, посчитал, что моя миссия выполнена и решил попробовать себя на новом поприще. В этом заключается истинный мотив моего ухода".

Напомним, Владимир Маркин возглавлял управление взаимодействия со средствами массовой информации СКР с сентября 2007 года. 1 сентября в Москве была презентована книга Маркина под названием "Самые громкие преступления XXI века в России".

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Темы Владимир Маркин Следственный комитет России
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