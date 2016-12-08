Названа причина аварии Су-33 на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Комиссия Минобороны, расследующая обстоятельства аварии истребителя Су-33 с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море, допускает, что инцидент мог произойти из-за ошибки пилота.

Фото: АР

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к расследованию, человеческий фактор рассматривается комиссией Минобороны в качестве основной причины аварии. По данным издания, специалисты установили, что отклонение по оси посадки истребителя было превышено почти на полметра от предельно допустимого — 4,7 метра вместо 4,2 метра.

Обрыв троса мог произойти из-за брака, допущенного на производстве, но эту версию отвергли на Пролетарском заводе, производящем аэрофинишеры взлетно-посадочного комплекса "Светлана-2", пишет газета. Представитель предприятия утверждает, что тросы, установленные на "Адмирале Кузнецове", прошли весь полагающийся цикл испытаний, в том числе на разрыв.

"Важно понимать последовательность: либо трос не выдержал нагрузки из-за ошибки, допущенной при приземлении, либо трос оборвался, что и привело к аварии. Но судя по параметрам самолета в момент приземления, даже полностью исправный трос такой нагрузки бы не выдержал — налицо ошибка пилотирования", — рассказал источник издания.

Напомним, 5 декабря стало известно, что потерпел аварию российский истребитель Су-33 с авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов", выполняющего задачи у берегов Сирии. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Пилот катапультировался, и силами поисково-спасательной службы был поднят на борт авианесущего крейсера.

"Это очень напряженная, сложная, героическая работа. Именно так это и надо оценивать", — сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает особенно важным, что в результате аварии истребителя Су-33 с крейсера "Адмирал Кузнецов" не пострадал пилот самолета.

На палубе авиакрыла, на определенной высоте от поверхности, лежит авиафинишер — специальный трос. Когда над ним при посадке пролетает самолет, то сзади, в хвостовой части, опускается гак — крюк на длинной штанге, который и должен зацепиться за трос. Таких основных тросов два. Есть еще и третий, аварийный, который поднимается только в случае обрыва первого.

Если оборвался первый, за ним — второй, то крюк от аэродинамического удара может отскочить, не попав на третий, аварийный, трос. Соответственно, скорость самолета не успела погаситься. В этом случае надо было заходить на второй круг, если такая возможность есть. Однако, самолет еще могло и развернуть по полету и летчик при сходе с палубы, поняв, что вода близко, катапультировался", — рассказал ранее Pravda.Ru заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик, генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов.

Отметим, аварии с истребителями случаются часто. Так 2 июня в центральной части американского штата Теннесси разбился пилот американского военного истребителя F-18 пилотажной группы "Голубые ангелы". Летчик погиб из-за падения воздушного судна у аэропорта в центральной части штата, сообщает Fox News со ссылкой на официального представителя ВМФ США.

Как пишет РИА Новости, катастрофа произошла во время одного из тренировочных полётов в рамках подготовки к авиасалону, намеченному на 4 июня в городе Смирна. Авария произошла в 15.00 по местному времени (23.00 мск) сразу после взлёта. Со ссылкой на пожарную службу телеканал уточняет, что истребитель не повредил ни здание аэропорта, ни его взлетно-посадочную полосу.

В тот же день в Колорадо разбился F-16 элитной пилотажной группы США. Истребитель пилотажной группы Thunderbirds ВВС США упал во время церемонии чествования выпускников военной академии на глазах у президента Барака Обамы. Пилоту удалось катапультировался.

Летом же в США во время полета над штатом Джорджия столкнулись два истребителя F-16 ВВС Национальной гвардии. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

В мае 2016 года два американских истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet также разбились у побережья штата Северная Каролина. Как заявили в Береговой охране США, четверо летчиков также успели катапультироваться.

Самолеты столкнулись в 25 милях к востоку от залива Орегон. Напомним, как сообщала Правда. Ру, американские самолеты-разведчики в последнее время создают критически ситуации в небе Дальнего Востока. Сегодня неизвестное воздушное судно вновь приблизилось на опасное расстояние к иностранному пассажирскому лайнеру.

Это далеко не первый случай крушения военного самолета ВВС США во время полета, к примеру, в прошлом году в штате Западная Виргиния разбился истребитель F-15. Кроме того, осенью 2014 года в штате Калифорния упал военный самолет Hawker Hunter, тогда в результате аварии погиб пилот самолета.

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