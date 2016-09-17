Предстоящие выборы в России станут примером для мирового сообщества

В ходе проходящей в Москве конференции "Электоральный суверенитет в глобальном мире" международные эксперты высоко оценили предвыборную кампанию в России.

"Когда мы посетили центр города, мы увидели много постеров, рекламных баннеров с приглашением на выборы. Это действительно создает впечатление, что выборы пройдут открыто", — заявил вице-президент Европейской молодежной организации (Youth of EPP) Рикардо Поцци.

В свою очередь, главный редактор бельгийского издания European Post Марко Гомбаччи обратил внимание на разнообразие представленных к выборам партий. "Если посмотреть на список партий, участвующих в выборах, они достаточно разные. Присутствуют как левые, так и правые партии, достаточно большое разнообразие. В целом, на данный момент, все выглядит хорошо", — подчеркнул Гомбаччи.

Широкий выбор для российских избирателей также отметил и президент DEMYC (молодежный консервативный интернационал, Испания), Хавьер Хуртадо Мира. "С момента прошлых выборов 2011 года присутствует (на выборах) больше партий, у всех есть время на телевидении, и это видно. Это говорит о том, что демократические процессы в России идут в правильном направлении", — сказал Хавьер Мира.

В интервью телеканалу "Россия 24" председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил следующее: "Если сравнить все, что происходит в наших странах, мы видим, что здесь довольно хорошие и равные условия для всех конкурентов. Я видел, что для большинства оппозиционных партий и представителей были площадки и на телевизионных федеральных каналах — того, что нет в других странах".

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны.

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