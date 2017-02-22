В марте может пройти встреча королевы Елизаветы и Валентины Терешковой

Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной думы РФ, в ближайшее время может встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"В Думу поступило обращение директора Лондонского музея науки, господина Яна Блэтчфорда, с инициативой провести в марте текущего года, 13-16 марта, выставки, посвященные первой женщине-космонавту, Валентине Терешковой, — сказал Володин. — Коллеги, нет возражений?"

Председатель Госдумы РФ также добавил, что директор музея ведет переговоры об организации встречи между Терешковой и Елизаветой II.

Валентина Терешкова — единственная в мире женщина-космонавт, совершившая космический полет в одиночку.

Напомним, на полях Гайдаровского форума посол Великобритании в РФ Лори Бристоу сообщил, что 2017 год объявлен правительствами России и Великобритании Годом сотрудничества в области науки и образования.

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