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Источник Правда.Ру

В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия

Политика

Жители Дальнего Востока уже встречают Новый год. И как всегда, они первыми услышали новогоднее обращение президента России Владимира Путина, в котором глава государства пожелал мира и процветания россиянам, а также рассказал, как можно стать волшебником.

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Фото: AP

Уходящий 2016-й год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили страну и побудили открыть огромные резервы возможностей для движения вперёд, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое показали на Дальнем Востоке.

"2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное - мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", - сказал Путин.

Он поблагодарил россиян "за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России".

"У нас огромная, уникальная и прекрасная страна! Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее", - добавил президент.

В своем обращении глава государства вспомнил и о тех, кто встречает Новый год вдали от Родины.

"Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолёты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году", - заявил Путин.

"Сейчас мы с волнением ждём боя курантов Московского Кремля и как никогда отчётливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник. А у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником", - сказал Путин.

Он пояснил, что для этого "просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждёт поддержки".

"Вот и весь секрет", - признался президент.

Владимир Путин пожелал россиянам исполнения желаний. "Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки. Мира и процветания нашей общей, великой Родине - России. Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником! С Новым, 2017 годом!" - заключил глава государства.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, Владимир Путин будет встречать Новый год дома. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я не знаю, что будет на новогоднем столе у президента в новогоднюю ночь. Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает абсолютно скромную здоровую еду. Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", - заявил Песков журналистам.

Он напомнил, что у Путина не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки, доклады силовиков, спецслужб и других ведомств.

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ОРИГИНАЛ Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 2017
Темы Новый год Дальний Восток Владимир Путин
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