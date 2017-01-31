"Ситуация неутешительная": Названы главные проблемы Байкала

Заседание Общественного совета, посвященное проблемам озера Байкал, прошло в министерстве природных ресурсов и экологии России. Эта тема ранее была поднята 15 ноября в Общественной палате РФ в рамках проекта "Час с министром", тогда участие в нем принял министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Фото: oprf. ru

До сих пор ситуация на Байкале продолжает оставаться неутешительной, отметил секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов: так и не решена проблема утилизации и переработки отходов жизнедеятельности населения, продолжает ухудшаться экосистема озера Байкал, в том числе из-за значительного накопленного ущерба. В результате хозяйственной и стихийно-рекреационной деятельности с 2006 года в 2,5 раза снизилась популяция омуля.

Да и сама тема очистных сооружений остается очень болезненной. Как известно, строительству, модернизации и реконструкции, в соответствии с федеральной целевой программой "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы", подлежит 46 комплексов очистных сооружений общей стоимостью более 11 млрд рублей, из них более 3,5 млрд рублей выделены на 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

Однако, по словам Александра Бречалова, в отчете об исполнении ФЦП сообщается о проделанной работе только на 8 очистных сооружениях (из них только два объекта в 2015 году введены в эксплуатацию, но проведенная модернизация не отразилась на качестве очистки). "На остальные шести очистных сооружениях работы не завершены", — сказал он.

Секретарь ОП РФ подчеркнул: "Мы считаем необходимым совместными усилиями ОНФ, ОП РФ и минприроды провести анализ эффективности федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы". Такую работу нужно проводить системно на постоянной основе, в том числе и следующему созыву Общественной палаты".

Александр Бречалов отметил, что главный актив — это люди, руководители некоммерческих организаций и волонтерских проектов, которые уже сегодня занимаются решением проблем экологии озера. Среди них секретарь ОП РФ отметил Екатерину Удеревскую, активистку из Иркутской области и члена Общественного совета при Минприроды, чей проект сохранения озера Байкал привлек к дискуссии более чем три тысячи человек.

Защитой территорий вокруг озера Байкал от природных лесных и торфяных пожаров активно занимается Александр Деев — руководитель проекта "Отряд Пятнадцать Ноль Восемь". В его арсенале более 400 добровольцев и более 25 тысяч гектаров лесных насаждений, спасенных от пожаров.

Руководитель проекта "Ольхон — территория развития" Эльмира Семенова занимается проблемами развития территории этого уникального острова на Байкале, сохранение экосистемы и природных памятников.

Каждый год сотни экстремалов их самых разных уголков планеты привлекает в регион Алексей Никифоров, организатор серии забегов "Международный Байкальский ледовый марафон", часть дохода которого используется для высадки деревьев в прибрежной полосе Байкала.