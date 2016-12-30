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Источник Правда.Ру

Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем

Политика

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров зарубежных стран и правительств, а также руководителей международных организаций, было опубликовано на официальном сайте Кремля.

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Фото: kremlin.ru

Глава государства поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Сержа Саргсяна, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, президента Молдавии Игоря Додона, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президента Узбекистана Шавката Мирзияева, а также президента Южной ОсетииЛеонида Тибилова.

Как и в предыдущие два года, Владимир Путин  воздержался от поздравления украинского лидера Петра Порошенко.

Кроме Порошенко, поздравлений от Путина не дождались главы еще четырех государств постсоветского пространства - Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Зато Путин поздравил Эрдогана с Новым годом после игнорирования в 2015 году в связи с крушением российского истребителя Су-24. В поздравлении с Новым, 2017 годом  президент России с удовлетворением отметил, что после непростого периода в отношениях России и Турции удалось начать процесс их постепенной нормализации. Кроме того, глава Российского государства выразил уверенность, что страны и будут активно взаимодействовать в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах народов двух стран, в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте.

Поздравляя с праздником Рождества Христова и Новым годом Его Святейшество Папу Римского Франциска, глава Российского государства выразил уверенность в дальнейшем плодотворном развитии конструктивного взаимодействия между Россией и Ватиканом, основывающегося на близости подходов к наиболее острым проблемам современности и уважении общих гуманистических ценностей.

Россиян президент Владимир Путин, как и всегда, будет поздравлять в новогоднюю ночь. Первыми его поздравления услышал жители Дальнего Востока.

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Темы Владимир Путин Петр Порошенко новогоднее поздравление
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