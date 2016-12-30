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Источник Правда.Ру

Путин: Опускаться до уровня кухонной дипломатии Россия не будет

Политика

В ответ на последние действия Вашингтона, Россия не будет выдворять американских дипломатов.  Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув при этом, что  по сложившейся международной практике у нашей есть все основания для адекватного ответа.

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Фото: AP

Таким образом, президент России Владимир Путин отверг инициативу министерства иностранных дел о симметричном ответе на выдворение из США российских дипломатов.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  после появлений известий о выдворении, по решению Обамы, 35 сотрудников российских дипломатических миссий, к президенту Владимиру Путину обратился глава МИД РФ Сергей Лавров с предложением о выдворении из России такого же количества американских дипломатических работников.

"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности - наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", - отмечается в заявлении российского лидера.

По словам Владимира Путина, оставляя за собой право на ответные меры, Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, а все дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный  президент США Дональд Трамп.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", - подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. 

Ранее США ввели новые санкции против России, обвинив спецслужбы и частных лиц во "вмешательстве в выборы". Также американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле действия американской стороны сочли актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры. МИД предложил Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Вашингтон в четверг объявил о новых санкциях в отношении России - якобы за совершенные кибератаки, "вмешательство" в избирательный процесс и "преследования американских дипломатов в России".

В частности, объявлено о высылке 35 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Сан-Франциско. В пресс-релизе администрации сообщается, что они "объявлены персонами нон-грата" и "вместе с семьями должны покинуть территорию США в течение 72 часов".

Кроме того, "с 30 декабря госдепартамент США закрыл России доступ к двум принадлежащим российскому правительству комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке".

Эти действия, согласно пресс-релизу, предприняты в ответ на "преследование американского дипломатического персонала в России сотрудниками охраны и полицейскими".

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Темы санкции США Владимир Путин выдворение дипломатов
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