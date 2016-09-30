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Источник Правда.Ру

Оппозицию бьют политические судороги

Политика

Лидеры ПАРНАСа и "Яблока" могут возобновить переговоры о сотрудничестве.

Оппозиция России ищет новый путь
источник Pravda.Ru

Как пишет Независимая газета, речь идет  о гипотетическом слиянии на базе одной из партий. С таким предложением выступил Михаил Касьянов.

Со своей стороны, "Яблоко" обещало идею обсудить. Однако эксперты сомневаются в успехе уже четвертой попытки создать единую демократическую партию.

Напомним, руководство ПАРНАСа решило опробовать новый формат работы с избирателями - через трансляцию собственной программы под названием "Время диалога".

В первой передаче прозвучало заявление об очередной попытке создать единую оппозиционную демократическую партию на базе либо ПАРНАСа, либо «Яблока».

По словам Касьянова, прежде рассматривавшего в качестве базы для объединения только свою политструктуру,  ему все равно, на какой базе объядиняться. Председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин тоже подтвердил готовность к переговорам. Он отметил, что надо выяснить «все нюансы, подходы и персоналии».

Однако к возможности возникновения единой оппозиционной либеральной партии Митрохин отнесся скептически: «Даже если мы и создадим единую партию на базе «Яблока» и ПАРНАСа, то наверняка кто-то еще появится, кто-то еще в пику что-то создаст. Или, например, Алексей Навальный вдруг зарегистрирует партию».

Как пояснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, объединение демократов перед минувшими выборами было невозможно из-за разных стратегий.

Он подчеркнул, что «Яблоко» сделало ставку на расширение демократического электората, привлечение новых ньюсмейкеров и социалку. ПАРНАС - на радикализм, популизм и немножко национализм. Поэтому и союза не вышло».

 Макаркин добавил, что партия Касьянова находится в сложной ситуации - ее раздирают внутренние скандалы. Лидеру нужно показать, что он конструктивен и занят будущей повесткой, а не обсуждением прошлых ошибок.

Что касается бывшего второго номере в федеральном избирательном списке ПАРНАСа, блогера Вячеслава Мальцева, то он намерен создать так  называемую партию нового типа. Эта структура должна войти в альянс, аналогичный Координационному совету оппозиции - его уже готовят демократы.

Издание прогнозирует, что в дальнейшем же она может быть использована для аккумуляции социального и националистического протестов. Хотя в Интернете муссируются другие слухи - якобы Мальцев действительно готовит революцию.

При этом зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин подтвердил план по сотрудничеству с Мальцевым, но уточнил, что входить в эту политструктуру либералы не намерены. 

По словам Мальцева, комитеты создаются его сторонниками по всей стране. Это некие ячейки в его поддержку. Между ними налажена горизонтальная связь, непосредственно им они не контролируются.

Отметим, что "партия нового типа" стала в последнее время политическим трендом. Новое звучание ему придал гендиректор Центра научной политической мысли и идеологии Степан Сулакшин, когда несколько лет назад обрушился с критикой на партийную систему РФ и предложил создать нечто вроде общественной организации «здоровых политических сил».

Отметим, что трактовок понятия «партия нового типа» может быть две: одна классическая (или же историческая), другая современная.

Первая  предполагает жесткую вертикаль - это политическая партия военного типа. Качество партийцев важнее их количества, союз с идеологическими противниками может быть только тактическим, но никак не стратегическим. Это революционная партия «по Ленину».

Современная трактовка предполагает наличие общественной структуры, координация в которой осуществляется на горизонтальном уровне, главным образом через Сеть. Вертикали власти как таковой нет, предоставляется свобода действий, простор для инициативы, а количество партийцев стоит превыше их качества.

Сыграть исключительно на социальном протесте, политизировав его, тоже будет сложно. «То, что Мальцев в 2017 году прогнозирует революцию по аналогии с 1917 годом, не совсем корректно, - руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.  - 100 лет назад достаточно было взять Зимний дворец с несопротивляющимся временным правительством, а сейчас хорошо выстроенная жесткая вертикаль власти, и никто просто так ничего не отдаст».

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Темы партия ПАРНАС объединение Мизаил Касьянов
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