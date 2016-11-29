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Источник Правда.Ру

ПАСЕ ничего не значит для истории

Политика

Сегодня Совет Думы принял решение об утверждении состава депутатских делегаций в ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

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Фото: AP

Как напомнил глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин, Совет Федерации и Госдума ранее заявляли, что "Россия не только не вернется в ПАСЕ, но и выплаты по формированию ее бюджета заморозит, если ПАСЕ не предпримет определенные шаги". Извинений от ПАСЕ не было — наоборот, там приняты резолюции "о противодействии российской пропаганде".

"И вот сегодня те же депутаты утвердили составы в тот самый орган, а также приняли проект бюджета, в котором предусмотрена строка о выплатах в тот самый ПАСЕ", — с удивлением отметил Вадим Горшенин.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила члена экспертного совета Фонда ИСЭПИ Леонида Полякова.

— Будут ли серьезно относиться к такому парламенту? Что можно посоветовать нашим депутатам?

— Я полагаю, что это решение принято не с кондачка. И, судя по последним заявлениям руководителя ЕС, того же Жан-Клода Юнкера, ЕС готов к тому, чтобы пересмотреть свою жесткую позицию по противостоянию с Россией.

Я думаю, что эта строка внесена для того, чтобы в том случае, если действительно мы выйдем на новый формат отношений и прежние санкции будут отменены, то тогда можно будет эту строку активировать. Поэтому я бы не стал сейчас упрекать нынешний парламент в том, что он непоследователен.

Политика - вещь очень непростая, это всегда маневры, компромиссы. И, конечно же, такая прямолинейность, которая ожидается, довольно часто бывает контрпродуктивной. В любом случае, худой мир лучше доброй ссоры. Эта поговорка, по-моему, не потеряла своего смысла даже сейчас.

Получается, приходится надеяться на то, что мы не всё знаем?

— Да, политика - такая вещь, в которой не всегда все говорится прямо, иногда нужно уметь читать язык тела, жестов и читать между строк. Потом бывают переговоры, которые проходят, и содержание не всегда сразу становится достоянием публики.

Прокомментировал по просьбе Pravda.Ru решение депутатов Госдумы и сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федераций по международным делам Андрей Климов.

— Во-первых, Совет Федерации и Госдума - это органы власти, а они таких заявлений (о выходе из ПАСЕ и т.д. - Ред.) не делают. Высказывались отдельные депутаты и отдельные сенаторы. Причем высказывались очень по-разному.

Во-вторых, каждый созыв начинается с того, что все депутаты всех фракций распределяются по разного рода международным комиссиям, группам по связям и международным делегациям. Ровно это происходит в данном случае.

Это не связано с ситуацией где-нибудь в ПАСЕ или в Алеппо. Это связано с тем, что прошли выборы и каждая фракция выдвигает своих кандидатов в те или иные делегации. Идет обычная нормальная рутинная работа. Но она не подвязана к какому-то событию.

Но Совет Федерации, в отличие от Государственной думы, - постоянно действующий орган, поэтому у нас такого волнового движения нет. У нас костяк тех, кто ездит по линии ПАСЕ, остается, а тем, кто ушел в Госдуму, будет найдена замена. Но никакой спешки я здесь не наблюдаю.

— Пока действуют нормы запрета для вступления российских депутатов в ПАСЕ?

— Это две разные темы. Формируются ведь не только делегации в ПАСЕ, формируются все делегации: межпарламентские, парламентские, двусторонние. Это происходит каждые пять лет. И это никак не привязано к тому, о чем вы меня спрашиваете.

А есть вторая тема - связанная с отношением ПАСЕ к нам. Так вот, эти темы живут параллельно, своей параллельной жизнью.

— Что вы можете сказать относительно второй темы? Извинений от ПАСЕ не было — наоборот, там приняты резолюции "о противодействии православию и российской пропаганде".

— Я считаю, что эта организация (ПАСЕ. - Ред.) уже давно себя изжила, но это не значит, что нам надо вообще оттуда выходить навсегда, это серьезный политический вопрос. Но рваться туда я особых причин не вижу. Потому что мы всегда там будем обречены (при данном регламенте, при данных правилах поведения) на меньшинство.

Там же 28 стран говорят фактически одним голосом. А они связаны по рукам и по ногам обязательствами в рамках ЕС и НАТО. И ожидать, что они вдруг, наслушавшись какого-то нашего делегата, изменят свою позицию, заложенную уже по административной линии, было бы наивно полагать.

В начале-середине 90-х ПАСЕ была полезной организацией, поскольку еще не брали силу Европейский парламент и другие ведомства. Тогда еще всех не заставляли говорить одним голосом. А теперь, увы и ах, нам надо очень внимательно все это анализировать и не рваться туда, где нас не очень пока ждут.

А выхлоп от нашего пребывания там, для меня лично, как для эксперта, вызывает больше вопросов, чем ответов. Но сформировать делегацию надо. Мы же от членства в Совете Европы не отказались, поэтому надо в соответствии с рутиной это делать.

Я, например, являюсь членом комитета парламентского сотрудничества России и ЕС много лет. Вот мы не проводим заседания уже больше двух лет, а комитет парламентского сотрудничества сформирован. И насколько я знаю, он сейчас сформирован со стороны Государственной думы. Почему мне про это вопросы не задает никто? Хотя там, между прочим, в отличие от ПАСЕ, право вето у каждой стороны.

Этот вот орган заблокирован, заблокирован не нами, а депутатами Европейского парламента. Но при этом мы продолжаем контактировать с нашими коллегами в Европейском парламенте и ведем обмен - серьезный, толковый, на мой взгляд, не забюрократизированный. Они к нам приезжают, мы к ним подъезжаем при необходимости, встречаемся, обсуждаем. То есть нашли же выход из положения. Но при этом мало кто об этом пишет.

А вот с ПАСЕ почему-то все носятся как с писаной торбой. Может, кому-то это выгодно? Может, кто-то деньги от ПАСЕ получает из наших журналистов? Не знаю. Ведь другие органы тоже формируются, там тоже много вопросов, но это как-то не на слуху.

В свое время Алексей Венедиктов приезжал в Страсбург, и с его легкой руки возвысили умирающий институт парламентаризма до не знаю каких размеров.

Если вы кого-нибудь спросите в странах ЕС, что такое ПАСЕ, то посмотрите на реакцию. Если из ста человек вам двое хоть что-нибудь ответят на эту тему, я очень удивлюсь, особенно если внятно ответят. Так что мы тут преувеличиваем роль и значение этого органа во всемирной истории и даже в истории Европы.

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Темы ПАСЕ Европа Андрей Климов Леонид Поляков
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