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Источник Правда.Ру

Вадим Горшенин: Депутаты ведут себя как "ветреные женщины" с ПАСЕ

Политика

Сегодня Совет Думы принял решение об утверждении состава депутатских делегацией в ПА ОБСЕ и ПАСЕ. В частности, думская часть делегации в ПАСЕ сформирована по межфракционному квотному принципу в составе 22 человек. 

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Глава международного комитета Госдумы подчеркнул, что сотрудничество с ПА ОБСЕ носит системный и планомерный характер.

Достаточно неожиданное, на фоне всех предыдущих высказываний депутатов Госдумы, решение прокомментировал глава совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин:

- Превосходная новость: Совет Думы утвердил составы депутатских делегацией в ПА ОБСЕ и ПАСЕ. 

Это ведь не наши депутаты грозно сообщали еще несколько месяцев назад, что Россия не только не вернется в ПАСЕ, но и выплаты по формированию ее бюджета заморозит, если ПАСЕ не предпримет определенные шаги. 

Скажите, какие-то шаги были приняты этой международной парламентской ассамблеей? 

Ах, да: Европарламент принял решение о противодействии православию и "российской пропаганде". На прошлой неделе. Сколько было антироссийских резолюций принято в этом году, одному МИДу известно! 

И, когда, оно было принято, депутаты чуть не завывали о двойных стандартах, о нарушении базовых принципов прав человека, противоречии решения принципам ООН. 

И вот сегодня те же депутаты собираются и формируют свои делегации в тот самый орган, в котором до сих пор действует норма о запрете выступлений для российских депутатов. Принимают проект бюджета, в котором предусмотрена строка о выплатах в тот самый ПАСЕ. 

Как считаете, кто-нибудь в той же Европе будет серьезно относиться к российскому парламенту, который ведёт себя как ветреная женщина с девичьей памятью? 

Мне, например, дико стыдно за такое депутатское поведение. Ведь в конечном итоге речь не о парламенте, а о России...

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Темы Вадим Горшенин делегации ГД в ПАСЕ
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