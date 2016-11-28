Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На "Примаковских чтениях" обсудят роль России в современном мире

Политика

В понедельник в российской столице стартовал международный форум "Примаковские чтения". В его работе принимают участие более 80 политиков и экспертов из 22 стран мира.

355984.jpeg
Евгений Примаков. Архивное фото

Евгений Примаков был известен в том числе и как автор стратегии многополярности. Которая, к слову, станет одной из тем конференции.

Первый день работы форума был посвящен ситуации на Ближнем Востоке и вопросам сотрудничества стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Более радикальные изменения и более быстрые, в экономическом плане, происходят именно там. Там, на сегодняшний день, Китай — одна из крупнейших экономик мира. Там находится Япония, Индонезия и прочее-прочее. В общем, у нас на глазах происходит очень много изменений, очень существенных в этом регионе. И поэтому, о нем надо говорить", — отметил председатель Валдайского дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий.

В дальнейшем участники конференции планируют обсудить вопросы мировой безопасности, а также положение России в мировой политике и экономике, говорится в сообщении на сайте "Общественного российского телевидения".

"Сам Евгений Максимович Примаков отдавал приоритет методике мозгового штурма — коллективному институционному анализу, в котором участвуют представители многих специальностей и направлений, эксперты, придерживающиеся порой принципиально противоположных взглядов", — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Примаковские чтения" проводятся в Москве второй год подряд. Ожидается, что 30 ноября форум посетит президент России Владимир Путин, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На "Чтения" также приедут бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и бывший генсек НАТО Хавьер Солана.

Евгений Примаков в марте 2014 года в эфире видеоканала "Правда.Ру" рассказал об одном из самых известных своих деяний — знаменитом развороте самолета над Атлантикой. Тогда он занимал пост премьер-министра и прямо в небе решил отменить свой официальный визит в США в знак протеста против начала бомбардировок Югославии.

"Я не считаю, что это какой-то подвиг. Это решение я принимал сам — я только после этого позвонил Ельцину и сказал, что развернулся. Он одобрил это. Но, понимаете, если бы я этого не сделал, я бы поступил архинеправильно. Потому что Гор (Альберт Гор — бывший вице-президент США) сказал мне прямо, что принято решение о бомбардировках. Я говорю: "Вы совершаете огромную историческую ошибку". Он меня просил подписать меморандум о том, что я откладываю визит — я отказался. Он предложил сесть даже где-то на территории Штатов — я отказался. Если бы я в этих условиях сел и начал свой официальный визит — я был бы настоящим предателем. Так что здесь не было никакого героизма…", — рассказал Евгений Примаков в интервью председателю совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадиму Горшенину.


Евгений Примаков: "Разворот над Атлантикой" был неизбежен
Темы форум Евгений Примаков
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Изобретения
Суперэсминец США — дорогущий металлолом?
Бизнес
Под крышей тестя моего…
Читательский топ
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Путин вызвал Силуанова на разговор
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Мир
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом

На какие меры пойдет Россия, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом.

Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей

В отношениях с Российской Федерацией греческое правительство намерено проводить суверенную политику, заявили в министерстве национальной обороны Греции.

Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Криминал
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Любовь Степушова (Люлько) Фашизм цинично празднует смерть Фиделя Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Александр Черюканов(Facebook) Миллер объяснил причину рекордных поставок газа в Европу
Наталья Пластун Глава "Почты России" попросил не "перегревать" ситуацию вокруг своей премии
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Dmitriy Kuznezov Россия не должна потерять Кубу
Иваныч Виктор Янукович рассказал на допросе, кто виновен в разжигании войны на Украине
Сергей Кравцов(Mail.Ru) "Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?