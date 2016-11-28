На "Примаковских чтениях" обсудят роль России в современном мире

В понедельник в российской столице стартовал международный форум "Примаковские чтения". В его работе принимают участие более 80 политиков и экспертов из 22 стран мира.

Евгений Примаков. Архивное фото

Евгений Примаков был известен в том числе и как автор стратегии многополярности. Которая, к слову, станет одной из тем конференции.

Первый день работы форума был посвящен ситуации на Ближнем Востоке и вопросам сотрудничества стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Более радикальные изменения и более быстрые, в экономическом плане, происходят именно там. Там, на сегодняшний день, Китай — одна из крупнейших экономик мира. Там находится Япония, Индонезия и прочее-прочее. В общем, у нас на глазах происходит очень много изменений, очень существенных в этом регионе. И поэтому, о нем надо говорить", — отметил председатель Валдайского дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий.

В дальнейшем участники конференции планируют обсудить вопросы мировой безопасности, а также положение России в мировой политике и экономике, говорится в сообщении на сайте "Общественного российского телевидения".

"Сам Евгений Максимович Примаков отдавал приоритет методике мозгового штурма — коллективному институционному анализу, в котором участвуют представители многих специальностей и направлений, эксперты, придерживающиеся порой принципиально противоположных взглядов", — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Примаковские чтения" проводятся в Москве второй год подряд. Ожидается, что 30 ноября форум посетит президент России Владимир Путин, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На "Чтения" также приедут бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и бывший генсек НАТО Хавьер Солана.

Евгений Примаков в марте 2014 года в эфире видеоканала "Правда.Ру" рассказал об одном из самых известных своих деяний — знаменитом развороте самолета над Атлантикой. Тогда он занимал пост премьер-министра и прямо в небе решил отменить свой официальный визит в США в знак протеста против начала бомбардировок Югославии.

"Я не считаю, что это какой-то подвиг. Это решение я принимал сам — я только после этого позвонил Ельцину и сказал, что развернулся. Он одобрил это. Но, понимаете, если бы я этого не сделал, я бы поступил архинеправильно. Потому что Гор (Альберт Гор — бывший вице-президент США) сказал мне прямо, что принято решение о бомбардировках. Я говорю: "Вы совершаете огромную историческую ошибку". Он меня просил подписать меморандум о том, что я откладываю визит — я отказался. Он предложил сесть даже где-то на территории Штатов — я отказался. Если бы я в этих условиях сел и начал свой официальный визит — я был бы настоящим предателем. Так что здесь не было никакого героизма…", — рассказал Евгений Примаков в интервью председателю совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадиму Горшенину.