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Источник Правда.Ру

﻿Песков рассказал об "особенном" послании президента Федеральному собранию

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказала, что в этом году послание Владимира Путина Федеральному собранию будет особенным.

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kremlin.ru

"Послание президента Федеральному cобранию — это в целом традиционный формат, но ни одно послание не походит на другое", — цитирует RT Пескова.

Он добавил, что "и в этом году оно будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного путинского стержня".

Напомним, Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 1 декабря.

Ранее стало известно, что Владимир Путин намерен обсудить темы для послания на совещании Совбеза 28 ноября.

"Президент сегодня работает в Москве. В целом, завершающая стадия — подготовка послания Федеральному собранию… Сегодня на этом концентрируется президент", — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза во второй половине дня, где состоится обмен мнениями, в том числе, и по проблематике послания.

Послание главы государства — программный политико-правовой документ, выражающий видение президентом стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе парламента. Ежегодное послание президента готовится в закрытом режиме. Владимир Путин работает над документом лично. При этом глава государства неоднократно отмечал, что текст послания оттачивается вплоть до дня оглашения. По традиции, выступление главы государства проходит в Георгиевском зале Кремля.

Как писала Правда. Ру, в прошлом году президент затронул темы борьбы с терроризмом, отношений с Турцией, поддержки экономики, маткапитала и т. д. Эксперты сошлись во мнении, что главным тезисом стало то, что Россия не может позволить себе быть уязвимой.

Что касается Турции, президент употребил слово "предательство", — резкое и очень четко маркирующее определение. Он произнес фразу, которую цитировали многие СМИ и которая тут же разошлась по интернету. "Мы знаем, кто в Турции набивает карманы, торгуя ворованной нефтью. Мы помним, как укрывались террористы с Северного Кавказа на территории этой страны. Мы этого не забудем. Мы не забудем, кто стрелял в спину нашим летчиками. Но мы не ставим знак равенства между добрым, трудолюбивым народом и частью элиты этой страны", — сказал Владимир Путин.

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Темы Владимир Путин послание президента Федеральное собрание
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