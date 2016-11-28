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Источник Правда.Ру

Эксперт: Неприкасаемых во власти больше нет

Политика

Владимир Путин уволил так называемых "академиков" из МВД и ФСБ. Своих должностей лишились заместитель управляющего делами президента — начальник Главного медицинского управления Константин Котенко, начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенант Василий Христофоров, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и заместитель министра внутренних дел — начальник следственного департамента МВД Александр Савенков.

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Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

Как понимать эти увольнения, с какими целями проводится "чистка" и кому ещё стоит ждать скорых увольнений, Правда.Ру спросила у бывшего заместителя министра юстиции РФ, бывшего заместителя генерального прокурора РФ, первого заместителя министра внутренних дел в 1983–2000 годах Владимира Колесникова.

— Эксперты нам сегодня говорили разное, комментируя сообщения. Во-первых, что президент больше не мог игнорировать мощный запрос от общества и, во-вторых, о том, что сегодня динамика развития и в целом жизни намного быстрее, нежели это было 5-10 лет назад… Поэтому президент формирует фактически новую команду, которая бы отвечала требованиям стратегии развития. Какая точка зрения вам представляется более вероятной? Или вы думаете иначе?

— На самом деле, последнее время произошел ряд существенных качественных изменений в жизни страны, это связано с политической составляющей, имеется в виду решение вопросов в плане международных отношений, и, конечно же, изменения во внутренней политике. На самом деле, коррупционная составляющая достигла очень серьезных параметров, что и побудило президента к принятию соответствующих решений, и вы видите, что на сегодняшний день ряд действий коснулся "нуворишей".

Кроме того, чувствуется, что исполнительская дисциплина стала очень расслабленной, очень многие поверили в свою безнаказанность и так далее. Было указание президента, оно было не выполнено, и как результат — совершенно справедливое решение.

Я приветствую это решение, это предупреждение всем тем, кто еще не внял просьбам руководства страны. Поэтому я думаю, что и дальнейшие меры будут направлены на то, чтобы на самом деле развернуть и экономический блок, и все остальные структуры к решению тех серьезных задач, которые стоят перед нашей страной.

Я не думаю, что это направлено, как вы выразились, на изменение команды, еще чего-то. Нет. Президент приветствует всех, кто выполняет поставленные задачи, не важно, либерал он, демократ, допустим, или еще кто-то. Вот вы занимаете ответственное положение — будьте любезны в разрезе своих функциональных обязанностей их выполнять. Будете выполнять — будем приветствовать и поддерживать. Не будете выполнять — будут освобождение, будет увеличение соответствующих зон ответственности и так далее. Я приветствую эти решения. Так держать. И продолжить поступательное движение.

— Коснется всех сфер, как считаете?

— Всех, совершенно всех. Я выступал в вашей программе и говорил, что да, не должно быть неприкасаемых, все должны быть равны перед законом. Если законы исполняешь, работаешь на страну, то — режим наибольшего благоприятствования и полнейшая поддержка. А те, кто возомнил, что он определяет все и вся, не имея для этого никакого фундамента, а главное, поддержки народа, тот займет то место, которое определяет ему соответствующий закон, подзаконный акт. Это тюрьма, увольнение с должности и так далее.

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