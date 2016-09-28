Депутатам Госдумы седьмого созыва вручили удостоверения

На заседании Центральной избирательной комиссии в среду состоялась церемония вручения удостоверений избранным депутатам Госдумы седьмого созыва.

Каждая из партий, прошедших в нижнюю палату парламента, прислала своих представителей, которые получили удостоверения и затем раздадут коллегам.

ЦИК также зарегистрировал 194 депутата Госдумы седьмого созыва, которые были избраны в ходе выборов 18 сентября по партийным спискам. Мандаты тех, кто по какой-либо причине отказался от мандатов, будут переданы следующим по списку в соответствующей региональной группе. Эти депутаты будут зарегистрированы позднее.

К примеру, мандат председателя "Единой России", премьер-министра Дмитрия Медведева получил бурятский журналист, активист ОНФ Николай Будуев.

"Это было неожиданно для меня и, признаюсь, очень обязывает", — сказал он сегодня. В Госдуме Будуев планирует заниматься в том числе вопросами экологии Байкала.

Напомним, в нынешней нижней палате парламента "Единая Россия" получила 343 мандата, КПРФ — 42 мандата, ЛДПР — 39 мандатов, "Справедливая Россия" — 23 мандата, "Родина" — один, "Гражданская платформа" — один. Еще один мандат получил кандидат-самовыдвиженец.

Сегодня же глава фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия получит в Госдуме пять постов вице-спикеров, в том числе один — первого заместителя председателя нижней палаты парламента. КПРФ также получит пост первого вице-спикера. А ЛДПР и "Справедливая Россия" — по одному посту зампредов Госдумы.

Единоросс Александр Жуков от имени партии поблагодарил Центризбирком за качественно проведенную думскую кампанию.

По его словам, "для меня большая честь получить мандат депутата Госдумы".

Он подчеркнул, что ЦИК сумел организовать выборы таким образом, чтобы "они были максимально конкурентными, открытыми и легитимными".

Жуков отметил, что что был участником практически всех парламентских выборов, начиная с первой Думы 1993 года.

"Мне кажется, эта кампания (2016 года) была близка к идеалу: каждый мог спокойно выразить свое мнение, было значительно меньше негативных кампаний, направленных против кого-то, а не для того, чтобы представить избирателю свою позицию", — добавил он.

"На этих выборах было значительно меньше нарушений, а там, где они были, ЦИК на местах реагировал очень быстро и оперативно, и эти нарушения устранялись", — отметил политик.

"Уверен, что этот состав Госдумы будет абсолютно легитимным, работоспособным и принесет пользу для нашей страны", — цитирует Александра Жукова ТАСС.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получая удостоверение депутата, заявил, что работа парламентария — "самая интересная, самая достойная, самая публичная".

По его словам, тот, кто уходит из Госдумы, даже в Совет Федерации, жалеет об этом и "ищет возможности вернуться в нижнюю (палату)".

"Потому что она кипит. Это домна, где плавится металл всех чувств наших граждан, и они ждут от нас законы разрешительные, а не запретительные", — заявил Жириновский.

Определенные ограничения все-таки должны быть из соображение государственной безопасности, добавил лидер либерал-демократов.

"Мы связаны, как мать и дитя. Избиратели — это наши родители, они нас породили", — сказал Жириновский. "Сегодня в ЗАГСе политическом нам вручают свидетельство о браке с нашими избирателями", — добавил он.

Лидер ЛДПР поблагодарил ЦИК, который, "как генеральный штаб, руководил всеми сражениями на полях страны от Калининграда до Чукотки".

"Я думаю, не будет преувеличения, если мы добьемся признания ЦИК лучшей избирательной комиссией на полях Европы всей, а то и всего мира, потому что такой квалификации членов ЦИК, такой огромной проделанной работы нигде никогда никто не делал", — подчеркнул Жириновский.

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЦИК поблагодарил членов Центральной избирательной комиссии за работу в ходе избирательной кампании.

"Хочу всех вас поблагодарить за проделанную работу, за ту огромную напряженную работу в ходе завершившейся избирательной кампании в парламент. Вы достойно справились со своей задачей и обеспечили условия для чистой конкурентной борьбы всех политических партий, чтобы граждане нашей страны могли выразить свою волю", — сказал Путин.

Президент России отметил, что итоги выборов признаны объективными и легитимными подавляющим большинством участников и наблюдателей. А самое главное — российским обществом.

По словам Владимира Путина, "это является самым важным индикатором того, что наша избирательная система развивается, и развивается в правильном направлении".