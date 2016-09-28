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Горе-оппозиция снова надеется устроить Майдан чужими руками

Политика

Оппозиция недовольна выборами в Госдуму только на словах. Партии не подают заявок на проведение маршей.

Горе-оппозиция снова надеется устроить Майдан чужими руками
Фото: АР

Как пишет "НГ", уже много лет не проводились митинги. Оппозиция — при всем недовольстве думской кампанией — даже не пытается перенести протест в сферу уличных демонстраций. Хотя, если учитывать опыт массовых акций 2011-2012 годов, именно за ней исторически закреплено это право.

"Это очень плохо, что сейчас мы — и общество, и политики — не можем организовать протестов, как минимум сопоставимых с тем, что было пять лет назад, — рассказал руководитель столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. — К сожалению, общество не может даже повторить этого". По словам Митрохина, "Яблоко" приняло бы участие в любой акции, запланируй ее кто-нибудь.

Как стало известно, "Партия народной свободы" (ПАРНАС) на следующем федеральном политсовете обсудит вопрос проведения поствыборной демонстрации. По словам зампреда политструктуры Константина Мерзликина, пройдет она "где-то через месяц". По мнению политика, основание для проведения протестных акций есть, однако общественная апатия и депрессия не позволяет собрать большое количество людей. Он уверен: "Сейчас требуется период осознания и рефлексии по поводу того, кем мы оказались: проводить акцию без понимания того, что есть готовность и спрос на это — бессмысленно. Мы можем собрать партактив, но зачем?"

Не собирался после выборов и Комитет протестных действий (КПД). По словам члена КПД Михаила Шнейдера, проведение послевыборной акции маловероятно. Политик также винит общественную апатию. Другой член КПД Александр Рыклин сообщил: "По выборам акции уже не будет — это совершенно никого не интересует. Возможность других политических акций мы будем обсуждать".

Почему партии откладывают проведение акций? Если люди не пойдут сейчас, то они уж тем более не пойдут протестовать по поводу выборов через месяц-два. Как пишет "НГ", складывается впечатление, что уличный политический протест мертв.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что такой инструмент давления на власть, как митинг, еще жив. "Проблема в том, что людей не получится собрать. Партии с удовольствием провели бы протесты. А прийти и посмотреть друг другу в глаза — это несерьезно", — сказал эксперт СМИ.

Николай Миронов согласен с тем, что общество в апатии, а электорат демобилизован. "После провала маршей 2011-2012 годов люди разочаровались в лидерах протеста, перестали им доверять", — считает эксперт.

Даже парламентские структуры, которые гипотетически могли бы заявить о своих поствыборных обидах, делают это неохотно: 4 октября у КПРФ будет шествие в честь событий 1993 года там же будет заявлено и о прошедших выборах. А вот у "Справедливой России" после исключения внутренней оппозиции тяги участвовать в митингах уже давно нет.

По словам Николая Миронова, возрождение демонстраций скорее всего произойдет в социально-экономической плоскости: "Когда — трудно сказать, люди могут быть недовольны, но пассивность может тянуться годами". Чтобы переломить ситуацию, нужен сильный лидер. "В этом как раз и заключается проблема: профсоюзы, скажем, людей разъединяют, а не собирают. Объединителем должен стать кто-то, кому люди будут доверять. Нынешним партийным лидерам и несистемщикам доверять перестали. Партии сжались до пределов своего ядерного электората", — считает эксперт.

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Темы оппозиция выборы в Госдуму
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