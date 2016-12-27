Константин Костин: Элиты всегда нервничают, есть аресты или нет

Несмотря на то, что некоторые парламентские партии находятся в кризисе, они имеют гораздо больший электоральный потенциал, нежели новички, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

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Говоря о прошедших в сентябре выборах в Госдуму, он отметил, что споры о явке на выборах во многом носят искусственный характер. По мнению эксперта, некорректно сравнивать выборы в европейских государствах вроде Великобритании и Германии с одной стороны, и России - с другой. По той причине, что у нас президентские республика, а в названных государствах - парламентские. И, соответственно, там в ходе выборов решается вопрос о верховной власти. Тогда как в России - в ходе президентских.

Константин Костин также отметил, что мировой тенденцией является сокращение явки на выборах.

"Политологи даже термин придумали: кризис участия. То есть это общая история по всему миру. Она касается всех демократий, и старых, и новых. Я думаю, что какие-то серьезные прорывы по преодолению этого кризиса участия возможны только по мере внедрения новых коммуникаций в процесс голосования. Тут может быть прорыв, но понятно, что это дело не ближайших 10 лет", - сказал глава ФоРГО в интервью изданию Ura.ru.

Говоря о результате "Единой России", Костин отметил, что он был ожидаемым. "Неожиданным было только количество мандатов и количество конкурентных округов, где ЕР смогла победить, хотя ее кандидаты изначально не выглядели как безоговорочные фавориты. Это была главная сенсация", - сказал глава ФоРГО.

Он объяснил этот успех тем, что "Единая Россия" - "это единственная партия, которая ежедневно работает по всей стране, и выдвигает своих кандидатов на 100 процентов вакансий выборных должностей всех уровней (за исключением редких случаев коалиционных соглашений)".

Отвечая на вопрос о перестановках в администрации президента, Константин Костин подчеркнул, что "приоритеты внутренней и внешней политики определяет президент РФ по Конституции".

"А администрация президента - это орган, который обеспечивает реализацию полномочий. То есть это рабочий аппарат президента. Так что никаких изменений в политике тут быть не может, а если вы говорите о смене стиля и подхода, то да, они есть. Это логично и естественно. Так бывает всегда", - сказал он.

Глава ФоРГО также прокомментировал резонансные события, связанные с арестами высокопоставленных чиновников и губернаторов. "Посмотрите, сколько арестов происходит в США и других странах. Борьба с коррупцией идет все время в любом государстве которое всерьез хочет решить эту проблему. Это не значит, что мы сегодня проведем некий новый призыв чиновников, и все 100 процентов обязательно будут идеальными", - отметил он.

По мнению Костина, дело не в идеологии, а "в человеческой природе и в тех условиях, в которых человек работает, и в стимулах к честной работе, которые созданы в конкретном обществе и государстве".

На замечание о том, что "элиты нервничают", глава ФоРГО заметил, что "они всегда нервничают, есть аресты, или нет".

Причину подобной "нервозности" Константин Костин объяснил тем, что "они находятся в состоянии постоянной конкуренции".

"Я хочу возразить тем, кто говорит, что элиты нервничают, потому что нет каких-то правил, что раньше они были, а теперь нет. Не было никогда таких правил, что будь лоялен политически и твори, что хочешь. Можно сто раз говорить о своей лояльности, но если ты плохо работаешь, и тем более, если есть факты коррупции, то никто это терпеть не будет", - добавил эксперт.

Глава ФоРГО также считает, что критерии оценки эффективности губернаторов не меняются. "Это, во-первых, политическая эффективность, стабильность, предсказуемость, способность реализовать политические права всех жителей. Второе - это ситуация в экономике, государственное регулирование, стимулирующее развитие экономики, привлечение инвестиций и повышение уровня благосостояния региона. Третья группа - это антикоррупционная составляющая, борьба с конфликтами интересов. Сейчас речь идет о разработке методики, чтобы сделать ее более предметной и информативной, основанной на наборе оптимальных показателей. Система оценок должна давать возможность анализировать ситуацию в динамике, чтобы можно было отследить, что именно происходит в субъекте с шагом минимум в квартал", - рассказал Костин.

Говоря о президентских выборах, глава ФоРГО назвал мифом идею появления политика, "которого мы до сих пор не видели на небосклоне, и он вдруг сильно добавит явку и приведет людей на выборы".

По его словам, главным является уровень президентских выборов в России. "А различные факторы: политические, экономические, социальное самочувствие граждан, уровень оптимизма или пессимизма имеют на явку второстепенное влияние, и, в зависимости от контекста, могут оказывать как повышающее, так и понижающее воздействие", - сказал Константин Костин.

Он назвал одной из интриг выборов выдвижение кандидата он непарламентских партий, напомнив, что о желании баллотироваться заявил основатель "Яблока" Григорий Явлинский. "И он - представитель одной из немногих партий, которая имеет хотя бы моральное право на это, потому что если посмотреть на результаты выборов и данные соцопросов за последние 10 лет, мы увидим, что именно наши парламентские партии + «Яблоко» отражают политические предпочтения практически 85 процентов граждан России. Очевидно, что от них и должны быть кандидаты", - считает глава ФоРГО.

Говоря о недавних заявлениях насчет выдвижений (например, Алексея Навального или Сергея Полонского), эксперт назвал их "информационным шумом". И подчеркнул, что если говорить о доверии к выборам, то "крайне важно не только наличие в бюллетене кандидатов, представляющих интересы больших электоральных групп, но и открытость процедуры".

Хотя некоторые парламентские партии (КПРФ, например) и находятся в кризисе, но даже не в лучшем состоянии они имеют больший электральный потенциал, чем любые новички, полагает Константин Костин.

"Если говорить о серьезных вызовах, я считаю, что если в целом посмотреть на коллективную эмоцию общества, то она последние 2 года негативная. Это вызвано, конечно, ситуацией в экономике. Люди чувствуют на себе кризис, об этом говорит уже 100 процентов граждан России. И, безусловно, в этой ситуации, когда была необходимость, кому доверить работать в антикризисной повестке дальше, "Единая Россия" представлялась наиболее содержательным партнером. Партия говорила: у нас есть опыт, это не первый кризис, который надо преодолеть, у нас есть люди, которые знают и умеют делать то, что необходимо. Потом надо понимать, что население в России очень консервативно: мы до последнего не хотим ничего менять и склонны доверять тем, кто себя уже как-то зарекомендовал. И те, кто предлагает альтернативу, должны были быть ярче и убедительнее". - отметил глава ФоРГО.

При этом, сказал он, "негативная эмоция после парламентских выборов никуда не делась". И управление ей - крайне важная задача, считает Костин.

"Совершенно очевидно, что в ближайшие несколько лет экономическая ситуация не улучшится так радикально, чтобы это почувствовал на себе на себе каждый житель России. И если говорить о задачах, которые стоят перед губернаторами и внутриполитическим блоком, то это как раз работа с негативной эмоцией. Сейчас она проявила себя на выборах таким образом - массовым голосованием за "Единую Россию". Посмотрим, как это будет на ближайших региональных выборах. Потому что мы имеем уже некоторое количество примеров, когда позиция граждан менялась радикально", - сказал глава ФоРГО.

В этой связи он напомнил про референдум о сохранении СССР и реакцию на Беловежские соглашения.

"Когда случились эти события, а их разделяет всего 9 месяцев, в обществе доминировала одна и та же негативная эмоция, связанная, кстати, с экономическими проблемами и ухудшением уровня жизни, но она побудила граждан и их политических представителей к диаметрально противоположным действиям. Значит, все это время надо следить за настроениями людей и за тем, что и как их мотивирует, на те или иные политические действия. Вот основная задача. И в этих условиях адекватность оценки реальности и точность прогнозирования приобретают особое значение, потому что цена ошибки высока", - подчеркнул Константин Костин.