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Источник Правда.Ру

Конфликт интересов: офицер разведки США отказался от поста министра ВМС

Политика

Офицер разведки США, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от поста министра ВМС. Причина — конфликт интересов, заявил министр обороны Джеймс Мэттис.

офицер разведки США отказался от поста министра ВМС
Фото: АР

Билден был выдвинут президентом Дональдом Трампом, который назвал его "очень успешным бизнесменом".Трамп был уверен, что Билден мог бы повысить дисциплину во вверенном ему ведомстве.

Также появилась информация о том, что президент США потребует от федеральных ведомств составить бюджет на следующий финансовый год таким образом, чтобы можно было резко увеличить расходы на оборону.

The New York Times, ссылаясь на высокопоставленные источники, сообщает

глава Белого дома планирует на десятки миллиардов долларов урезать финансирование Госдепартамента и Агентства по охране окружающей среды.

Наше издание писало, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера своим помощником по национальной безопасности. Его представили со всеми почестями в частном клубе Mar-a-Lago. По словам Трампа, Макмастера - человек с огромным талантом и огромным опытом, пользующийся большим уважением у всех в вооруженных силах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ФБР опровергла информацию о связи Трампа с Россией, назвав ее бредом. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс выступила в эфире телеканала ABC. Она сделала громкое заявление: "ФБР уже назвало всю эту историю бредом. Это их собственные слова, за которые я прошу прощения у моей матери. Однако это буквально слова ФБР".

"Правда.Ру" сообщала, что судя по результатам опроса, организованного NBC News и Wall Street Journal, более половины американцев — 53% — считают, что конгресс должен расследовать появившуюся информацию о якобы имевших место контактах в 2016 году между Трампом и Россией.

За необходимость расследовать факт "вмешательства Москвы в избирательный процесс в США" высказались 54% участников опроса, а 29% — против этого.

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