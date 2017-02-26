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Источник Правда.Ру

Президент Молдавии поставил США и Румынию на место

Политика

Президент Молдавии Игорь Додон попросил послов США и Румынии "не учить его".

Президент Молдавии поставил США и Румынию на место
архив Правды.Ру

Дело в том, что дипломаты США и Румынии Джеймс Петтит и Даниэл Ионицэ выразили обеспокоенность отказом Молдавии от участия в совместных учениях НАТО.

Президент Молдавии Игорь Додон ответил дипломатам письмом. По его словам, Молдавия — независимое государство, где неприемлемы вмешательства со стороны других стран. "Хотел бы я посмотреть на реакцию Белого дома или дворца Котрочень на подобные заявления послов Молдовы в Вашингтоне или Бухаресте", — написал Додон.

"Правда.Ру" ранее писала, что будет с Приднестровьем и Молдавией? Есть ли решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха и какую роль там сейчас играет Белоруссия? Отразится ли на России смена президента Узбекистана? Чем живут страны бывшего СССР? На эти побеседовали генеральный директор Pravda. Ru Инна Новикова и член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Новый президент Молдавии Игорь Додон, с одной стороны, уже много хорошего сделал: встретился с президентом Приднестровья, признал, что Соглашение с ЕС было ошибкой, сказал, что НАТО они не ждут… Но в то же время он сказал, что он не готов признать Крым, потому что тогда будет много проблем с соседями. Какие у вас прогнозы по поводу Молдавии и ее отношений с Приднестровьем?

В настоящий момент у нас нет оснований для каких-то сомнений или упреков. Опыт нам говорит, что предвыборные обещания и реальные действия политиков часто друг с другом расходятся. И конкретно в Молдавии это уже бывало и не раз. При руководителе Компартии Молдовы Воронине обострение было хуже прежнего, даже последовал демонстративный отказ от подписания уже подготовленных документов по урегулированию Приднестровского конфликта. И все это — под влиянием звонка из Брюсселя

Выступление Додона, конечно же, было в рамках правил, он в Брюсселе выступал и т. д. Надо понимать, что Додон сейчас борется за перевыборы парламента. Реально власть Молдавии ему принадлежит процентов на 10-15, все остальные полномочия — у парламента и правительства. И те его бортуют откровенно, вызывающе и издевательски.

Знаковым действием было, что он лишил молдавского гражданства бывшего румынского президента Траяна Бэсеску, который не скрывал своего желания присоединить Молдавию и всегда работал на это. Додон его лишил гражданства на законных основаниях. И произошло неслыханное — молдавский посол в Румынии по этому поводу уничижительно высказался о своем главе государства. Президент потребовал его снять. А премьер-министр говорит: "А не будем мы его снимать, он правильно все говорит". То есть реальное двоевластие. Борьба между ветвями власти идет в Молдавии. Эта ситуация должна быть в чью-то сторону решена. Вот Додон и ведет борьбу за то, чтобы прошли перевыборы.

Поэтому он сегодня не может, не вправе отказываться от всех своих обещаний, в том числе связанных с Россией. Он их начал выполнять, поехал в Россию и т. д. Другое дело, что он, конечно, заинтересован, чтобы к нему на Западе не относились враждебно. Поэтому он лавирует. Обострение с соседней Украиной ему совсем не нужно, поэтому здесь — тоже попытки как-то славировать.

Во время предвыборной кампании он недвусмысленно заявлял, что Крым — российский. Сейчас он говорит: "Я не буду это специально высказывать". Да мы, собственно, и не ждем от него никаких высказываний по этому поводу. Стоит другая проблема сегодня — как совместить интерес Додона к урегулированию конфликта с желанием Приднестровья вообще никакого дела с Молдавией не иметь с точки зрения общего государства.

С приходом нового президента Узбекистана что там будет и как будут развиваться наши отношения?

Узбекистан всегда будет самим собой. Каримов по отношению к России проводил достаточно самостоятельную политику, вступал и выходил из интеграционных объединений. Новому президенту еще нужно время для того, чтобы освоить все рычаги управления. Самое главное — провести перестановку кадров. Это, особенно на Востоке, означает очень много.

В конце концов, в Узбекистане не столько демократический процесс все решает, сколько расстановка сил между разными кланами, сильными людьми и т. д. Приход Мирзиеева означает как бы определенную подвижку, хотя он из того же самаркандского клана, что и бывший президент. У него есть свои предпочтения, но в Узбекистане ничего быстро не происходит. Поэтому ему не до всяких авантюр или каких-то резких действий, переориентаций во внешней политике. Он сейчас хочет быть со всеми в хороших отношениях. Нашим интересам это, конечно, соответствует.

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