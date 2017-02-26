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Источник Правда.Ру

ФБР: связь Трампа с Россией – бред

Политика

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс выступила в эфире телеканала ABC. Она сделала громкое заявление: "ФБР уже назвало всю эту историю бредом. Это их собственные слова, за которые я прошу прощения у моей матери. Однако это буквально слова ФБР".

ФБР: связь Трампа с Россией – бред
архив Правды.Ру

Так она прокомментировала информацию о контактах избирательного штаба Дональда Трампа и представителями России во время предвыборной кампании. "Надо сосредоточиться на вещах, которые действительно заботят американский народ", — подытожила заместитель пресс-секретаря.

"Правда.Ру" сообщала, что судя по результатам опроса, организованного NBC News и Wall Street Journal, более половины американцев — 53% — считают, что конгресс должен расследовать появившуюся информацию о якобы имевших место контактах в 2016 году между Трампом и Россией.

За необходимость расследовать факт "вмешательства Москвы в избирательный процесс в США" высказались 54% участников опроса, а 29% — против этого.

Как сообщают СМИ, администрация Трампа, комментируя подобные обвинения, настаивает на том, чтобы внимание сфокусировали на источниках недавних утечек секретной информации в прессу.

"Правда.Ру" ранее обратилась за комментарием к заместителю директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никите Данюку.

Правда ли, что Трамп работает на Кремль?

Мне кажется, естественно, это абсолютно голословные заявления. Дональд Трамп на протяжении последнего года сталкивается с очень активной информационной агрессией, на него постоянно сыплются нападки со стороны представителей Демократической партии, а также со стороны его однопартийцев-республиканцев.

Что касается его так называемых связей с Российской Федерацией, то это — очередной элемент информационной войны против Дональда Трампа. Дело в том, что этот человек — антисистемный. Он начал воплощать в жизнь свои предвыборные обещания и во внешней, и во внутренней политике. Это, естественно, очень не нравится тем людям, которые рассчитывали на то, что Дональд Трамп будет таким образом себя вести всего лишь в своей предвыборной риторике. Ни о каких связях с Россией речи быть не может. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что Дональд Трамп был намерен конструктивно подходить к вопросам в отношении его государства; говорил о том, что диалог с Россией как равноправным участником переговоров необходим; подчеркивал, что ни одну проблему на мировом уровне нельзя решить без участия Российской Федерации.

К сожалению, даже нейтральные конструктивные высказывания в адрес нашего государства воспринимаются в США чуть ли не как предательство национальных интересов. Любое высказывание Дональда Трампа и членов его команды в отношении России будет восприниматься абсолютно остро, будет использоваться противниками Трампа, чтобы выставить его человеком, который является пророссийским и который не собирается отстаивать интересы своего государства.

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