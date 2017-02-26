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Источник Правда.Ру

Память Немцова в Москве "почтили" политическими лозунгами

Политика

В эти минуты в российской столице проходит марш памяти Бориса Немцова, приуроченный к годовщине гибели политика. Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

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Участники марша памяти Немцова. Фото: twitter.com/MobCounter2015

В настоящее время продолжается судебный процесс над предполагаемыми исполнителями преступления.Под подсчетам волонтеров проекта MobCounter, к началу движения колонны, через рамки досмотра к месту проведения акции прошло около 6,5 тысяч человек. Данные, разумеется, не окончательные - как показывает практика, большое число людей подходит уже после начала акции или еще стоят в очередях перед рамками. Организаторы подавали заявку на 30 тысяч участников.

Стоит отметить, что на акции памяти очень много флагов с партийной символикой - в частности, партий "Яблоко" и "Парнас", движения "Солидарность". В сопровождении охранников на акцию явился лидер "Парнаса" Михаил Касьянов, которого едва ли не сразу же облили зеленкой. Напавшего на Касьянова задержала полиция.Некоторые участники марша скандируют лозунг "Россия без Путина".

Из-за противоречий с полицией по поводу транспаранта с лозунгом "Путин это война" начало шествия было задержано - организаторы собирались нести его в начала колонны. В числе участников марша присутствует также группа националистов с лозунгом "Слава России". 

Стоит отметить, что перед маршем звучали призывы поскандировать и лозунги во славу Украине, как это было в прошлом году. Пока, впрочем, это намерение реализовано не было. Но на входе "развернули" несколько человек с украинскими флагами. Зато пропустили участников с флагами крымских татар.

Ранее организаторы акции уверяли, что сами будут проверять, соответствуют ли плакаты и лозунги теме шествия. Судя по всему, плакаты типа "Масленица, Путина забери", заявленным целям почтить память Бориса Немцова вполне отвечают...

По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, в этом и заключается проблема российских либералов, которые подобным поведением сами себя "топят". В запретах же подобных лозунгов он смысла не видит.

"Зачем запрещать рассказы о том, что они за Украину, что "Крым нужно вернуть" и так далее? Они  тем самым только себе снижают рейтинг, поэтому пусть пишут, что хотят. Чем откровеннее напишут, что у них на душе, тем они больше будут маргиналами, тем больше их народ остальной будет не любить. Поэтому какой смысл что-то им запрещать?", - сказал эксперт "Правде.Ру".

Добавим, что акции памяти Бориса Немцова проходят и в других российских городах. В частности, в Новосибирске в шествии и мтинге приняли участие около сотни человек, еще несколько провели пикет в Орле. 

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