Работает ли Трамп на Кремль?

Судя по результатам опроса, организованного NBC News и Wall Street Journal, более половины американцев — 53% — считают, что конгресс должен расследовать появившуюся информацию о якобы имевших место контактах в 2016 году между Трампом и Россией.

Фото: АР

Причем голосовали за эту меру 80% республиканцев и 25% республиканцев. Не видят необходимости в таком расследовании 25% опрошенных, а 21% с не смогли определиться с ответом.

За необходимость расследовать факт "вмешательства Москвы в избирательный процесс в США" высказались 54% участников опроса, а 29% — против этого.

Как сообщают СМИ, администрация Трампа, комментируя подобные обвинения, настаивает на том, чтобы внимание сфокусировали на источниках недавних утечек секретной информации в прессу.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к заместителю директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никите Данюку.

Правда ли, что Трамп работает на Кремль?

Мне кажется, естественно, это абсолютно голословные заявления. Дональд Трамп на протяжении последнего года сталкивается с очень активной информационной агрессией, на него постоянно сыплются нападки со стороны представителей Демократической партии, а также со стороны его однопартийцев-республиканцев.

Что касается его так называемых связей с Российской Федерацией, то это — очередной элемент информационной войны против Дональда Трампа. Дело в том, что этот человек — антисистемный. Он начал воплощать в жизнь свои предвыборные обещания и во внешней, и во внутренней политике. Это, естественно, очень не нравится тем людям, которые рассчитывали на то, что Дональд Трамп будет таким образом себя вести всего лишь в своей предвыборной риторике. Ни о каких связях с Россией речи быть не может. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что Дональд Трамп был намерен конструктивно подходить к вопросам в отношении его государства; говорил о том, что диалог с Россией как равноправным участником переговоров необходим; подчеркивал, что ни одну проблему на мировом уровне нельзя решить без участия Российской Федерации.

К сожалению, даже нейтральные конструктивные высказывания в адрес нашего государства воспринимаются в США чуть ли не как предательство национальных интересов. Любое высказывание Дональда Трампа и членов его команды в отношении России будет восприниматься абсолютно остро, будет использоваться противниками Трампа, чтобы выставить его человеком, который является пророссийским и который не собирается отстаивать интересы своего государства.

Самый последним ярким примером является отставка Майкла Флинна — советника по национальной безопасности, который действительно имел контакты с нашим послом. Возможная подготовка переговоров между нашими президентами, друга информационная шумиха… И Дональд Трамп был вынужден освободить от выполнения обязанностей советника по национальной безопасности Флинна. Это говорит о том, что в США сложился очень сильный антироссийский консенсус. Люди, которые настроены на продолжение конфронтационной линии с нашим государством, достаточно влиятельны. Это не только демократы, которые выступают за более жесткую позицию в отношении государства, но это представители специальных служб и представители Пентагона, это часть республиканцев, которых называют американскими ястребами.

Дональд Трамп вынужден постоянно сталкиваться с такими нападками, с такими информационными вбросами. Конечно, это очень сильно тормозит и ставит на паузу потепление в отношениях между нашими государствами. Дональд Трамп никогда не говорил, что является поклонником Путина. Но, по крайней мере, он готов воспринимать его на равных.

Дональд Трамп — агент Путина, агент Кремля, победил на выборах якобы вмешательству в избирательный процесс русских хакеров… Необходимо пробивать эти информационные атаки. Трампу это сделать тяжелее, ведь он сейчас находится действительно под ударом. Постоянные заявления о возможной реализации импичмента говорят о том, что позиции Трампа среди политического истеблишмента Соединенных Штатов Америки не очень крепкие, несмотря на то что он — законно избранный президент.

Постоянное манипулирование информацией о том, что у него есть связи с Россией — это один из элементов информационной войны, благодаря которой можно Трампа выставить в глазах общественности (и мировой, и самое главное — американской) предателем национальных интересов. Дело в том, что 90 процентов средств массовой информации еще во время избирательной кампании в США были настроены против Трампа и открыто поддерживали Клинтон. Удивительным образом после победы Дональда Трампа большинство самых влиятельных журналов, газет, телевизионных каналов по-прежнему работают на то, чтобы дискредитировать Дональда Трампа. Эти информационные вбросы не подкреплены, но все равно влияют на общественное мнение.

Конечно, ни о какой связи с Россией речи быть не может. Сейчас такая ситуация в мире: любая политическая сила не только в США, но и в Европе, готовая конструктивно подходить к отношениям с нашим государством, воспринимается как пророссийская — как купленная, как очередная спецоперация Кремля. Это, конечно, бред.

Но в информационной войне против нашего государства приходится сталкиваться с постоянными нападками, что задевает не только наши позиции, но и позиции западных политических сил, которые готовы восстанавливать отношения с российским государством.

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