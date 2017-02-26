Япония готовит план деятельности на Курилах

Правительство Японии хочет предложить России детализированный план совместной хозяйственной деятельности — в частности, в медицине, рыболовстве, экологии и туризме на южных Курилах. Об этом сообщает издание "Никкэй".

На 18 марта уже запланированы двухсторонние переговоры. Основные идеи японцев: оказание медицинской помощи медиками Хоккайдо жителям соседних южных островов Курильской гряды, организация морских круизов для японских туристов на острова южных Курил (но тургруппы при этом не будут высаживать на островах). В японском издании отмечается, что все это якобы не касается вопроса принадлежности островов, хотя подтекст всех этих предложений вполне понятен.

Экологов двух стран также можно объединить, чтобы они совместно решали вопросы по сохранению окружающей среды в этом районе. Также можно проработать вопрос по созданию совместных предприятий рыбопереработки, считают японцы.

Напомним, что Япония претендует на южные острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передача этих островов Японии — основное японское условие заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны не был подписан.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что Россия готовит для Японии план действий о проектах на Южных Курилах. Подготовкой важного документа занимаются сотрудники правительства Сахалинской области, в состав которой входят Курилы, и Министерство иностранных дел РФ. Пока в Сахалинской области крупнейшими проектами с участием японской стороны являются нефтегазовые "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что если Южные Курилы передадут Японии, на них будут распространяться обязательства со стороны США по пятой статье японо-американского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом заявил глава МИД Японии Фумио Кисида. Речь идет о том, что Штаты должны будут защищать эти острова, как и всю территорию Японии.

Новые заявления Японии по поводу Курильских островов для "Правды.Ру" несколько дней назад прокомментировал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий КИСТАНОВ.

В последнее время Япония создает небывалый информационный шум по поводу Курильских островов. Зачем?

Если они станут японской территорией, если Россия передаст острова Японии — или вернет, как говорят японцы — тогда на них будет распространяться действие японо-американского договора безопасности. И если кто-то попытается посягнуть на территориальную целостность Японии — в соответствии с пятой статьей этого договора США придут на помощь японцам. Но тут нюансы есть. У США такая позиция: да, это положение действует в том случае, если Япония контролирует эти острова, эти территории.

В частности, вы знаете, что существует спор между Японией и Китаем по поводу островов в Восточно-китайском море. Они контролируются Японией, Япония считает их своей территорией. А Китай считает, что они незаконно захвачены Японией еще до Второй мировой войны, и Япония должна вернуть эти острова. На них распространяется сейчас эта пятая статья договора, в соответствии с которой, если Китай вдруг попытается отобрать силой у Японии эти острова, США придут на помощь Японии. А что касается Южных Курил — поскольку они контролируются не Японией, а Россией, то США не обязаны приходить на помощь Японии, если возникнет какой-то военный конфликт между Россией и Японией по поводу этих островов. Вот тут принципиальная разница.

То есть предаче островов не бывать?

Как говорится, никогда не говори никогда. Но если мы передадим японцам эти острова под суверенитет — значит, на них будет распространяться японо-американский договор безопасности. Предположим чисто теоретически, что мы передадим японцам два острова — Хабомаи и Шикотан. В соответствии с декларацией 1956 года мы обязались передать их после заключения мирного договора. Вот если мы их передадим и потом попробуем, например, потребовать их обратно или взять силой, то тут же американцы вступятся за японцев. А пока мы их контролируем, считаем своей территорией, американцы не будут вмешиваться.

Но если мы их передадим японцам, то там не только американцы могут прийти на помощь японцам. Там могут быть размещены американские базы, военные сооружения, радары — да все что угодно. И это как раз было озвучено японской стороной, когда шли переговоры между нами еще в преддверии визита Путина в Японию. Сётаро Яти, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии, приезжал в Росссию, встречался с Патрушевым, своим коллегой. Патрушев его спросил: если мы передадим острова Хабомаи и Шикотан, можете дать гарантию, что там не появятся американские базы? Яти сказал: нет, мы такой гарантии дать не можем.

Это означает только одно: Япония до сих пор несамостоятельна в своей внешней политике, американское влияние здесь является ключевым фактором. Нет сомнений: если Россия передаст Японии эти острова — там появятся американские базы.

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