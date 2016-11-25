Россия пригрозила Украине закрыть небо над Крымом

Россия запретит летать над Крымом, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб в небе над полуостровом. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

mil.ru

"Производство полётов в зонах запретов проводиться не будет в том случае, если Украина не отменит своего решения", — цитирует ТАСС Извольского.

Ранее стало известно, что Украина в одностороннем порядке приняла решение о проведении стрельб в районе Симферополя.

Напомним, ранее стало известно, что Украина приняла решение провести стрельбы в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя. При этом страна нарушила все международные соглашения. Решение она приняла в одностороннем порядке, без согласования с Москвой. Киев издал авиационное уведомление об активировании опасных зон в небе над Симферополем в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами.

В Росавиации уже отреагировали на это сообщение. Там заявили, что действия украинских властей нарушают требования Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года, а также создают опасность для полётов гражданской авиации. Также российская сторона потребовала от Киева отменить стрельбы в воздушном пространстве РФ, отозвать соответствующие уведомления и в будущем координировать свои действия с компетентными российскими органами.

В Росавиации добавили, что российские и международные авиакомпании уведомлены о планах Украины провести ракетные стрельбы; наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в ведомстве заявили, что все же надеются на благоразумие украинской стороны.

Добавим, ранее Правда. Ру писала, что крымчане обратились к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с требованием наказать виновных в блокаде полуострова. По их мнению, за блокадой стоят киевские власти и бандформирования, которые орудуют на границе с Крымом. Местные жители просят дать правовую оценку деятельности украинского руководства. Жителям полуострова пришлось терпеть трудности, связанные с отсутствием света, перебоями с поставками воды и продуктов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Крым вернулся в состав России без единого выстрела. Российский лидер добавил, что выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ, нужно уважать, избегая двойных стандартов.

Как писала Правда. Ру, признать Крым российским в ближайшее время готова Турция.

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