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Источник Правда.Ру

Предложения Савченко по обмену пленными неприемлемы

Политика

Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова назвала неприемлемыми предложения депутата Украины Надежды Савченко по обмену пленными.

Предложения Савченко по обмену пленными неприемлемы
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

"Те предложения, которые Надежда озвучивала через интернет и СМИ, они неприемлемы в данном случае", — сказала журналистам Морозова.

Напомним, что Надежда Савченко побывала в колонии в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Ее главный призыв: лидеры стран "нормандской четверки" должны способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

Отметим, что Украина готова передать ДНР 250 пленных, но по спискам, подтвержденным Киевом, их — 475. В колонии, которую посетила Савченко, находится 34 человека, а всего их 41. Остальные находятся либо в СИЗО, либо в других колониях, так как обвиняются по другим статьям.

Сама депутат Верховной Рады Надежда Савченко на своей странице в "Фейсбуке" подвела итоги визита в самопровозглашенную Донецкую народную республику. "Правда.Ру" сообщала, что, по словам парламентария, они живут в обычных тюремных условиях, чувствуют себя хорошо. "Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, выводят смотреть телевизор, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал"", — рассказала она.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ураинские силовики начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после появления информации о приезде в ДНР депутата Верховной рады Надежды Савченко. Огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров.

Один военнослужащий самопровозглашенной ЛНР погиб и один ранен в результате минометного обстрела, сообщает РИА "Новости". Информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны ЛНР. Там заявили: "В результате минометного обстрела позиций Народной милиции в районе Калиново один военнослужащий Народной милиции погиб, один ранен".

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(ENG SUBS)Nadiya Savchenko visits Ukraine POWs in DPR Donetsk
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