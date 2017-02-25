Предложения Савченко по обмену пленными неприемлемы

Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова назвала неприемлемыми предложения депутата Украины Надежды Савченко по обмену пленными.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

"Те предложения, которые Надежда озвучивала через интернет и СМИ, они неприемлемы в данном случае", — сказала журналистам Морозова.

Напомним, что Надежда Савченко побывала в колонии в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Ее главный призыв: лидеры стран "нормандской четверки" должны способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

Отметим, что Украина готова передать ДНР 250 пленных, но по спискам, подтвержденным Киевом, их — 475. В колонии, которую посетила Савченко, находится 34 человека, а всего их 41. Остальные находятся либо в СИЗО, либо в других колониях, так как обвиняются по другим статьям.

Сама депутат Верховной Рады Надежда Савченко на своей странице в "Фейсбуке" подвела итоги визита в самопровозглашенную Донецкую народную республику. "Правда.Ру" сообщала, что, по словам парламентария, они живут в обычных тюремных условиях, чувствуют себя хорошо. "Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, выводят смотреть телевизор, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал"", — рассказала она.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ураинские силовики начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после появления информации о приезде в ДНР депутата Верховной рады Надежды Савченко. Огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров.

Один военнослужащий самопровозглашенной ЛНР погиб и один ранен в результате минометного обстрела, сообщает РИА "Новости". Информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны ЛНР. Там заявили: "В результате минометного обстрела позиций Народной милиции в районе Калиново один военнослужащий Народной милиции погиб, один ранен".

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