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Источник Правда.Ру

ПОЛИТОЛОГ: коррупционные скандалы в Крыму — совершенно позорные

Политика

После воссоединения Крыма с Россией удалось решить с помощью федеральных властей немало проблем. Хотя очевидно, что и сделать предстоит еще очень много.

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Сегодня депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала об одной из таких проблем - по ее словам, одной из самых серьезных сейчас на полуострове. Экс-прокурор Крыма сообщила, что это кадровый вопрос на уровне муниципалитетов. Все вопросы, с которыми приходят люди, касаются недоработок местных чиновников — на уровне исполнителей. "Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова", — подчеркнула депутат Госдумы.

Заявление Натальи Поклонской для читателей "Правды.Ру" прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла:

— Я полностью согласен с этим мнением: уже на протяжении примерно двух лет является очевидным, что кадровая проблема в Крыму — ключевая. А на уровне муниципалитетов находится наибольшее количество проблем по всем вопросам.

Также видно, что многие из избранного депутатского корпуса, а также из управленцев, не обладают квалификацией, которая необходима для работы. Во многих вещах, начиная с 2014 по 2015 годы, они просто не разбирались, а потом во многом стало понятно, что эти люди в большинстве своем не могут работать.

Собственно, обратите внимание на коррупционные скандалы в Крыму: практически все они совершенно позорные, когда чиновника берут на взятке — "чтобы крышевать ларьки". При этом все эти аресты — именно на уровне муниципалитетов.

Разумеется, говорить о том, что все без исключения таковы, нельзя. Потому что есть несколько вполне неплохих примеров адаптации к управленческой работе. Я могу сейчас вспомнить ту же Ялту, а это регион очень сложный; тем не менее видно, что с ним работают. Видно и то, как работают. Второй позитивный пример — это Евпатория, которая достаточно неплохо вписалась в новые возможности.

Но в целом, конечно, именно муниципальному уровню в Крыму требуется полная перезагрузка.

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