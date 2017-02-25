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Источник Правда.Ру

Открывающийся штаб Навального атаковал Белоус

Политика

Перед самым открытием предвыборного штаба Алексея Навального акцию протеста устроили представители "Народно-освободительного движения" (НОД).

Открывающийся штаб Навального атаковал Белоус
Источник фото: АР

"Восстание" возглавил главный уральский активист Илья Белоус. Перед зданием были выставлены флаги. По словам Белоуса, он и его "боевые" товарищи пришли высказаться против открытия в Екатеринбурге "штаба пятой колонны". "Есть опасность дестабилизации общества", -отметил он.

Оппозиционный политик Алексей Навальный на пресс-конференции в Екатеринбурге уже успел прокомментировть возможное участие мэра уральской столицы Евгения Ройзмана в президентских выборах в 2018 году. Ройзман — "очень сильный политик", сказал Навальный. По его словам, Ройзман — настоящий конкурент, но к информации о вероятном участии Ройзмана в каких-либо выборах, включая президентские, следует относиться как к "выдумкам". Навальный рассказал, что уже встретился с Ройзманом и надеется получить его поддержку. Напомним, что оппозиционер планирует выдвигаться на выборы 2018 года. Предвыборные штабы Навального уже открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Кремль рассказал, пустят ли Навального на выборы-2018. Комментируя заявление Навального о продлении дела "Кировлеса", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: те, кто признаны виновными в уголовных делах, участвовать в президентских выборах не может. В "активе" Алексея Навального имеется еще один условный срок - три с половиной года по делу "Ив Роше", вердикт по которому был вынесен в декабре 2014 года Замоскворецким судом Москвы, который переквалифицировал инкриминируемые фигурантам преступления как совершенные в сфере предпринимательской деятельности.

Братья Навальные обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считает, что они мошенническим путем похитили денежные средства ООО "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) в размере более 4,4 млн рублей.

Алексей Навальный также побил все рекорды по части дел по искам о защите чести и достоинства, при этом проиграв все суды. К примеру, весной 2015 года блогер проиграл суд Фонду развития гражданского общества и председателю правления Фонда Константину Костину. Через несколько дней — опять проигрыш, теперь по иску, поданному к Навальному вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, которого блогер обвинил в том, что часть имущества политика якобы не была задекларирована.

Проиграл блогер и суд по иску от депутата Госдумы Игоря Руденского. Кроме того, блогер имел несколько встреч в суде в муниципальным депутатом одного из столичным районов Алексеем Лисовенко, который обвинил Навального в клевете. Суд это обвинение поддержал и Алексей Навальный пополнил свою коллекцию проигранных дел еще одним. Также был им проигран суд и по иску столичного вице-мэра Максима Ликсутова.

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