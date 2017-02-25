Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко

Экстрасенс Анатолий Кашпировский порассуждал по поводу конфликта в Донбассе. Он заверил, что знает, какая ошибка может стать для украинского лидера Петра Порошенко роковой.

архив Правды.Ру

По словам Кашпировского в 2017 году у Порошенко будет шанс закончить войну в регионе и начать мирные переговоры, однако он его упустит. Этот упущенный шанс и станет отправной точкой к завершению его правления Украиной, пишет "Блокнот".

Кашпировский также уверен, что война закончится при следующем лидере Украины, а 2017 год будет для Киева сложным.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что речь Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он, среди прочего, сообщил что президент России "ненавидит Украину", украинские СМИ сразу назвали "очень жесткой", хотя выступал украинский лидер в привычном для себя русле. Сообщив, что он "рад быть президентом" страны, которая является сегодня, пожалуй, главным еврооптимистом на континенте", Порошенко заявил, что "поддержка Украины — самый дешевый способ защиты безопасности свободного мира".

От кого же "защищает мир" Киев? Естественно, от "соседа-агрессора".

"Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа. Он публично провозглашает, что Украина — часть России. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета", — цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".

Кроме того, украинский лидер Петр Порошенко снова рассказал о возможной войне с Россией. На этот раз — "полномасштабной". Российские войска якобы могут атаковать Украину с юго-востока.

"Российский военный контингент на южном востоке, в Приднестровском измерении Молдавии, тоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время быть использован для атаки на наши территории и угрожает нашим границам", — заявил Порошенко.

На этом Порошенко не остановился и обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Крыму.

Продолжает украинский президент и считать "российские танки" у своих границ. По последним его подсчетам, их там уже 470.

Словам о "российской угрозе", постоянно звучащим с украинской стороны, уже мало кто верит. Как ранее сообщала "Правда.Ру", недавно на Украине начали рассказывать новые сказки — о вторжении России в Белоруссию. В стране всерьез опасаются, что летом Россия введет свои войска в Белоруссию и, вероятно, оставит там некоторые подразделения. Такое мнение высказал украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.

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