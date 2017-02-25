Украинские силовики начали массированные обстрелы из-за приезда в ДНР Савченко

Украинские силовики начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после появления информации о приезде в ДНР депутата Верховной рады Надежды Савченко. Огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров.

Фото: AP

Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование республики сообщает: "ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных".

Некоторые источники сообщают, что обстрелам подверглись Ясиноватая, окрестности Макеевки и территория бывшего аэропорта Донецка.

Один военнослужащий самопровозглашенной ЛНР погиб и один ранен в результате минометного обстрела, сообщает РИА "Новости". Информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны ЛНР. Там заявили: "В результате минометного обстрела позиций Народной милиции в районе Калиново один военнослужащий Народной милиции погиб, один ранен".

По данным ведомства, украинские силовики за сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив танки, минометы 120 и 82 мм, гранатометы, БМП-1 и стрелковое оружие.

Как отмечают эксперты, шумиху наделал приезд Савченко, которая 24 февраля прибыла в Донецк для встречи с пленными украинскими военными. Она уже посетила колонию в подконтрольной ДНР Макеевке. Там встретилась с шестью пленными украинскими силовиками. "Посетили две камеры где содержатся шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в минских списках", — написала она в "Фейсбуке".

Савченко призвала произвести обмен пленными в формате "всех на всех". "Я нахожусь на оккупированной территории Украины с единственной целью: освободить наших пленных. Я призываю лидеров нормандского формата совершить обмен всех на всех", — заявила Савченко журналистам по итогам визита.

Дальнейшие планы Савченко не разглашаются.

Ранее "Правда.Ру" писала, зачем Савченко приехала в Москву. Надежда Савченко после возвращения на Украину, постоянно оказывается героиней новостей, делая громкие заявления, подчас довольно противоречивые, обличая при этом политику властей. Больше всего нардепа интересует ситуация на Донбассе.

Третья Мировая война вернет Крым Украине, уверена Савченко. "Я чувствовала, что может быть Третья мировая война. И это чувство у меня не пропало. Крым, возможно, вернется во время этой мировой. А если война не начнётся, то нужно достучаться до людей и объяснить, что они совершили ошибку, и исправить её", — заявляла ранее Савченко.

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