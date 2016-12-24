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Источник Правда.Ру

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана с 55-летием

Политика

Сегодня российский лидер Владимир Путин  поздравил с 55-летием президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразив уверенность в продолжении конструктивного общения и плодотворной совместной работы.

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Фото: AP

Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана", - говорится в сообщении.

Путин также отметил, что в России лидер Азербайджана известен "как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах".

Ильхам Алиев является президентом Азербайджана с 2003 года, сменив на этом посту своего отца, Гейдара Алиева, в результате всеобщих выборов. После этого жители страны доверяли ему руководство республикой ещё дважды. 

Начиная с 2009 года, он регулярно входит в рейтинг "500 самых влиятельных мусульман мира", который ежегодно публикует Королевский исламский центр стратегических исследований (Иордания). Он также является автором исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики Азербайджана.

Накануне юбилея в Москве прошла  презентация книги "Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен".

Ответственность за страну за весь азербайджанский народ легла на плечи Ильхама Алиева довольно рано. Он стал президентом в 42 года и успешно продолжил курс своего отца Гейдара Алиева, которому было суждено поднять страну с колен, сохранить и укрепить независимый Азербайджан. А Ильхам Гейдарович придал развитию ускорение, сделал Азербайджан современным государством с независимой экономикой.

Новый взгляд на все сферы деятельности - это кредо Ильхама Алиева. Баку превратился в суперсовременный город с широкими проспектами и урбанистическими произведениями архитектурной мысли. В Баку и многовековая история, и современность смотрятся гармонично.

Ильхам Алиев ведет независимую внешнюю политику, но не скрывает теплых чувств к России. К русскому языку здесь относятся с любовью и уважением. В стране более трехсот школ, в которых около 90 тысяч учащихся получают образование на русском языке.

Особое, престижное положение русского языка в Республике стало возможным благодаря позиции азербайджанского лидера, направленной на активное сотрудничество и упрочение дружбы с Россией.

По оценкам экспертов, доля русскоязычных СМИ в Азербайджане составляет порядка 15%. Однако такое небольшое, на первый взгляд, число впечатляет, если обратиться к абсолютным показателям. Русскоязычными на сегодняшний день являются около 60 печатных и сетевых изданий, а также семь информационных агентств.

Примечательно, что активное использование русского языка в Республике объясняется вовсе не большим количеством проживающих этнических русских - их лишь около 3%, что существенно меньше, чем, к примеру, в Казахстане (21%). Даже не будучи языком государственным, русский чрезвычайно популярен у бизнес-элиты. Это говорит о том, что люди, чье влияние в стране велико, дальнейшее экономическое и политическое развитие своей страны связывают с Россией.

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Темы юбилей Ильхам Алиев Владимир Аутин поздравительная телеграмма
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