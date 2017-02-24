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Источник Правда.Ру

Россия начнет реагировать, если США будут наращивать ядерный потенциал

Политика

В России выступают категорически против возможного прекращения СНВ-3. Наша страна будет настаивать на продлении этого договора как основополагающего для мировой безопасности. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

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источник Pravda.Ru

Также Озеров выразил опасения, что отказ от договора может стать негативным примером для других государств.

"Если США собираются игнорировать СНВ-3, это откроет шлюзы для КНДР и ряда других государств", — заявил сенатор для РИА "Новости".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, "еще одной плохой сделкой" и заявил о планах расширить ядерный арсенал страны. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал заявление Трампа тревожным. А экс-начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Юрий Балуевский заявил, что Россия примет ответные меры, если США приступят к наращиванию ядерных сил. Также он отметил, что Россия будет иметь столько ядерного оружия, сколько необходимо для гарантированного сдерживания.

Напомним, в январе Трамп заявил, что Вашингтон может отменить некоторые санкции против Москвы, если Белому дому удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений.

"Страны Запада наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено", — ответил Трамп в интервью газете Times на вопрос журналиста о перспективах будущих переговоров РФ и США по ядерному разоружению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти слова и заявил, что симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо, страны имеют различный ядерный потенциал, и поэтому увязывать вопросы отмены санкций против России со стороны США и ядерного сокращения вряд ли возможно. По его словам, итогом симметричных сокращений может стать нарушение ядерного паритета, ядерного сдерживания.

Что будет означать для РФ и для США отказ от СНВ, "Правде.Ру" рассказал доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков:

"Если Россия и США разорвут этот договор, то они достаточно быстро смогут воссоздать подавляющее превосходство в ядерных силах. Нам придется тяжело. Нам придется решать задачу модернизации нашего ядерного потенциала и численного наращивания нашего ядерного потенциала. Я думаю, что это будет для нас очень проблематично. Попросту начнется гонка вооружений".

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