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Источник Правда.Ру

"Сбор средств на "президентскую кампанию"? А почему не на межгалактический шахматный турнир?"

Политика

"Яндекс.Деньги" планируют запретить любым частным лицам сбор средств на политические цели с помощью сервиса. Подобные ограничения действуют в платежных системах QIWI и PayPal.

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Напомним, накануне блогер Алексей Навальный пожаловался, что Центробанк потребовал от "Яндекс.Денег" закрыть кошелек его сторонника Леонида Волкова. На его счету собираются средства на поддержку выдвижения Навального на пост президента России. Напомним, о намерении баллотироваться блогер объявил в декабре прошлого года. На данный момент собрано около 12,7 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что президентская кампания еще не началась. Неясны и перспективы участия в ней самого Алексея Навального. В Кирове сейчас проходит повторный процесс по делу "Кировлеса". И если Навального признают виновным, то о каком участии в выборах может идти речь?

В "Яндекс.Деньгах" пояснили, что закон требует ограничения использования электронных кошельков "в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно".

"Мы приняли решение изменить условия пользовательского соглашения и внести пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях. Это ограничение - стандарт для рынка электронных платежей", - отметили в компании.

"Изменения будут размещены на сайте в ближайшие дни. С момента публикации это требование вступит в силу. Несогласие с изменением оферты, согласно п.12.4, означает отказ от использования кошелька. При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать "Яндекс.Кассу" для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах", - подчеркнули там.

Доктор юридических наук Владимир Таболин считает, что "у нас и так финансовая система находится в неком виртуальном состоянии".

"Серьезные проблемы, думаю, связаны с тем, что у нас виртуальные деньги вообще бесконтрольны", - сказал он Pravda.Ru.

К тому же, отметил Владимир Таболин, если сейчас не обращать внимания на проблему, то в дальнейшем ее решение потребует колоссальных ресурсов, которые государству не помешают и на другие цели.

"С другой стороны, вполне успешно развивается онлайн-банкинг, где все можно проверить. Да и просто удобно - (всегда) можно можно соответствующими официальными документами. А когда вы купили неизвестно какую вещь, неизвестно для каких целей, еще и заплатили какими-то деньгами, которые не понятно откуда берутся, я считаю, что у юридической точки зрения, это нонсенс", - сказал Владимир Таболин.

"Вообще, все эти системы, когда невозможно отследить, откуда и куда деньги приходят, достаточно сомнительны. Невозможно учесть, откуда они приходят и откуда они уходят... В данной ситуации, такие кошельки, в которых невозможно проследить движение денежных средств, конечно, могут быть опасны. Не будем говорить, что все поголовно пользуются такими средствами в незаконных целях. Но, тем не менее, поскольку есть такое допущение, достаточно серьезное, то в данной ситуации, наверное, эта инициатива имеет право на жизнь", - сказала Pravda.Ru доктор юридических наук Людмила Айвар

Политолог Олег Матвейчев заявил, что все "происходит совершенно в рамках закона". 

"Потому что у нас закон предусматривает следующие вещи: сначала объявляется президентская кампания, ее официальный статус в рамах закона и т.д., Центризбирком объявляет о ее начале. После этого кандидаты пишут свои заявления - и после этого создают избирательный фонд. После этого совершенно прозрачным образом, поскольку это подконтрольно Центризбиркому, сдаются вовремя отчеты об этом фонде - какие средства поступили, нет ли там иностранных источников, нет ли сомнительных источников (наркомафия, террористы и т.д)", - сказал эксперт Pravda.Ru.

"Все средства, которые идут, контролируются: и расход, и доход. Это единственно возможный способ сбора каких-либо денег, на так называемые президентские кампании", - подчеркнул он. 

"Все остальные заявления о том, что они идут на президентские (выборы), хотя еще никаких выборов президентских нет, являются по сути дела мошенничеством. Сравни тому, что кто-то вышел и заявляет, будто он на шахматный межгалактический турнир собирает деньги, и люди начинают платить. Это совершенно очевидное мошенничество. Поэтому, конечно, недопустимо использовать никакие сервисы, электронные и прочие, для таких призывов, сборов (денег) и т.д.", - подчеркнул Матвейчев.

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