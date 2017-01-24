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Трамп рыдает: Либералы объявили вотум недоверия президенту США

Политика

Российские оппозиционеры решили оценить перспективы президентства Дональда Трампа. Председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов сравнил Трампа с Владимиром Путиным.

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Фото: AP

"Намеренно смешивая мнимые и реальные проблемы Америки, он пытается выставить богатейшую страну мира бедной, полуразрушенной, заваленной ржавым хламом, с народом, который не может получить качественное образование и медицинскую помощь, — заявил Касьянов. — Основной упор в риторике Трамп делает на повышении благосостояния народа, ведь люди всегда думают, что должны жить лучше, и он обещает им это", — приводит его слова НГ.

Касьянов добавляет, что "похожим образом завоевывал поддержку народа Путин, когда россияне поверили, что именно он возвращает им национальную гордость и заставляет мир уважать Россию. "Трамп, как и Путин когда-то, намерен играть на непонимании простым американцем всех сложностей внешней политики и долгосрочной цены принятия тех или иных решений", — резюмирует Касьянов.

Крайне похожей на Путина личностью назвал Трампа в беседе с "НГ" и Явлинский. По его мнению, политика Трампа в отношении России будет "гораздо тупее, жестче и резче, чем была бы у Клинтон". Основные надежды основатель "Яблока" также связывает с американской политической системой, которая "не позволит президенту особо разгуляться".

Между тем эксперты говорят, что российская оппозиция Трампа совершенно не интересует, как и ее мнение. Вряд ли Трамп, который порвал все шаблоны и продолжает приводить в шок Белый дом, обратит внимание, к примеру, на мнение скандально известного Касьянова, которому оказалось не под силу ни коалиции устроить, ни партию в Думу провести.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев выразил уверенность, что взаимодействие администрации США с российской оппозицией будет минимизировано в ближайшее время: "Контакты будут обратно пропорциональны тому, как будут строиться отношения с российскими властями".

Вспоминая слова Трампа о том, что Вашингтон не будет вести себя, как прежняя администрация Обамы и свергать неугодные режимы в разных странах мира, становится понятным реакция российской оппозиции. Ведь наши "лидеры протеста" потеряют не только поддержку Запада (западные трибуны, СМИ, и т. п), но и финансы — USAID, NED, IRI, NDI и так уже удалены из России, а теперь и денег на них выделять будут крайне мало.

Политонлайн напоминает реакцию наших оппозиционеров после победы Трампа на выборах. Твиттер взорвался немедленно, причем тон сообщений таков, будто началась Третья мировая.

"Никогда в жизни будущее Америки не виделось мне таким печальным", — написал Майкл Макфол, бывший посол США в России и "друг" наших несистемных оппозиционеров".

Остается надеяться на иммунную систему американской демократии", — сокрушается вслед за ним "бабушка" всея оппозиции Евгения Марковна Альбац.

"Теперь переезжать в Америку хочется сильно меньше", — написала в том же Твиттере Леся Рябцева, скандальная звезда "Эха Москвы".

Эксперты говорят, что эта истерика — результат наглядного объяснения: демократия — это не "власть демократов", а выбор народа. Невзирая на какие угодно медийные манипуляции, невзирая на огромные деньги, за которые демократы и Клинтон пытались купить себе победу, невзирая ни на что — мнение народа отнюдь не совпадает с мнением "толераст-либералов" и западного истеблишмента.

Сперва Брексит, теперь — победа Трампа. И следует думать, что дальше таких "пощечин" будет только больше и они будут только жестче.

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