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Источник Правда.Ру

Путин: Государство не откажется от поддержки патриотических движений

Политика

В ходе большой пресс-конференции президенту Россию Владимиру Путину был задан вопрос про патриотизм. В том смысле, что не перегибает ли государство палку, когда поддерживает патриотические объединения - такие, как те, что устроили погром на выставке Джока Стерджеса в Москве.  

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Происходит подмена понятий: хулиганство путают с патриотизмом, не надо ли разделать, поинтересовалась у главы государства журналиста издания Lenta.ru.

"Хулиганы и есть хулиганы. Нужно отличать здравый смысл от всякой пены, которая возникает на этой волне", - заявил Путин. Но патриотизм государство будет поддерживать, это объединяющее начало страны.  

Касательно выставки Стерджеса, реакция была не цивилизованной, и показывает, что должны быть внутренние ограничения у сообщества.

При этом, напомнил глава государства, в США у Стерджеса были проблемы с полицией. Однако Стерджес почему-то счел, что в России подобная выставка возможна.

А про запреты спектаклей,  в Омске, например, говорит Путин, никто не запрещал, спектакль сам провалился и его создатели сами его отменили.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию. В этом году побит очередной рекорд - на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов.

Количество участников большой пресс-конференции Путина растет с каждым годом.

Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.

Темы большая пресс-конференция Путина
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