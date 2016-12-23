Путин: Киеву стоит подумать, почему Донбасс считает ВСУ оккупантами

Владимир Путин заявил о полной поддержке безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. По словам главы государства, он вообще выступает за снятие ограничительных барьеров.

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При этом Путин отметил, что если разрешать безвизовый въезд, то нужно давать и разрешение на работу.

"Если украинцы не получат право на работу в Европе в рамках безвизового режима, они окажутся в социально незащищенном положении", - заявил Путин.

Президент России также признал, что нормандский формат "работает вяло", но другого механизма нет, и работа в нем будет продолжена.

А украинский корреспондент попросил освободить украинского же журналистах Роман Сущенко и заявил о неких "пытках" крымских диверсантов.

Журналист при этом заявил, если Путин уйдет на пенсию, русские все равно останутся для Донбасса оккупантами.

Путин предложил Киеву подумать над тем, чтобы украинскую армию не считали оккупантом в своей собственной стране на Донбассе.

Президент заявил, что военных разведчиков, задержанных в Крыму, никто не пытал и не бил. Их принадлежностьлегко проверить, они выдают все подробности о номерах своих частей, заданиях и так далее.

По его словам, отпускать украинского режиссера, который, как доказано в суде, готовил теракты, только из-за его профессии нельзя - тогда получается, что надо отпускать и занимавшихся тем же кадровых военных разведчиков.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию.

Жизнь внутри страны - эта тема станет главной на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Традиционно тема номер один - это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. (...) Я не сомневаюсь, что на этот счёт будет много вопросов", - сказал он.