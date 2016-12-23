Путин: А никто и не спорит, что у США мощная армия

Президенту в ходе большой пресс-конференции был задан вопрос о ядерном оружии и словах избранного Дональда Трампа о необходимости развивать ядерные силы США.

В них Владимир Путин не увидел ничего странного. Удивился президент другому - заявлениям представителей нынешней американской администрации о том, что они являются самыми мощными в мире."А с этим никто и не спорит", - заметил Путин.

И подчеркнул, что российская армия "сильнее любого потенциального агрессора"."Должен сказать, и мы этого не скрываем, мы действительно проделали очень большую работу по модернизации нашего ракетно-ядерного потенциала", - отметил Путин.

Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам, в том числе по СНВ-3, подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию. В этом году побит очередной рекорд - на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, большая пресс-конференция позволяет президенту полностью обновить знания о стране и мире.

"Это процесс, который длится несколько суток фактически и держит серьезно в тонусе многих министров, которые в эти дни сидят у телефонов. И позволяет президенту полностью - знаете, как приходят обновления на компьютер, - так у него полное обновление приходит два раза в год", - сказал Песков.