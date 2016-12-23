Путин в ответ на вопрос о досрочных выборах: В какой стране?

Президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции был задан вопрос о возможности досрочных президентских выборов в следующем году.

В ответ на это глава государства спросил: "В какой стране?" После чего добавил: "Возможно, но нецелесообразно".

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию.

В этом году побит очередной рекорд - на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов.

Количество участников большой пресс-конференции Путина растет с каждым годом. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.