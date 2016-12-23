Путин: С Улюкаевым я не разговаривал

Владимир Путин заявил, что следит за всеми громкими делами, в том числе и по расследование убийства Бориса Немцова.

Президент также сказал, что не разговаривал с Алексеем Улюкаевым. А предоставленные правоохранительными органами материалы были достаточны, чтобы отстранить бывшего министра от должности.

При этом глава государства призвал дождаться вердикта суда в том числе и по этому делу.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию. В этом году побит очередной рекорд - на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, большая пресс-конференция позволяет президенту полностью обновить знания о стране и мире.

"Это процесс, который длится несколько суток фактически и держит серьезно в тонусе многих министров, которые в эти дни сидят у телефонов. И позволяет президенту полностью - знаете, как приходят обновления на компьютер, - так у него полное обновление приходит два раза в год", - сказал Песков.