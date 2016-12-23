Путин: С Улюкаевым я не разговаривал

Владимир Путин заявил, что следит за всеми громкими делами, в том числе и по расследование убийства Бориса Немцова.
Президент также сказал, что не разговаривал с Алексеем Улюкаевым. А предоставленные правоохранительными органами материалы были достаточны, чтобы отстранить бывшего министра от должности.
При этом глава государства призвал дождаться вердикта суда в том числе и по этому делу.
Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию. В этом году побит очередной рекорд - на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, большая пресс-конференция позволяет президенту полностью обновить знания о стране и мире.
"Это процесс, который длится несколько суток фактически и держит серьезно в тонусе многих министров, которые в эти дни сидят у телефонов. И позволяет президенту полностью - знаете, как приходят обновления на компьютер, - так у него полное обновление приходит два раза в год", - сказал Песков.
В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин северный король.
Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.
Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.