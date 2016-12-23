Большая пресс-конференция Путина: Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию.

Жизнь внутри страны - эта тема станет главной на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Традиционно тема номер один - это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. (...) Я не сомневаюсь, что на этот счёт будет много вопросов", - сказал он.

Если судить по поступающим в администрацию обращениям, отметил Песков, будут подняты и вопросы социального обеспечения.

Сможет ли в условиях экономических трудностей государство нести значительный груз социальных обязательств - такие вопросы интересуют граждан. "Я думаю, главный акцент будет сделан на этом", - пояснил представитель Кремля.

В этом году побит очередной рекорд - на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов. Количество участников большой пресс-конференции Путина растет с каждым годом.

Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.