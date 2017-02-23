Руководство для школ, принятое во время правления прежнего президента Барака Обамы, не устроило администрацию Дональда Трампа.
Гепрокурор США Джефф Сешнс заявил, что документы, одобренные Обамой, не содержат достаточного юридического анализа. Нормы о правилах использования школьных туалетов учениками-трансгендерами никак не вписываются в язык закона. Напомним, что учащиеся сами могли выбирать, какие уборные и раздевалки им использовать, — в зависимости от их гендерной идентичности.
В мае прошлого года данный указ восприняли на ура. Эти нововведения рассматривали как одно из важнейших достижений президентства Барка Обамы. Он заявлял, что цель документа — защита подростков от дискриминации со стороны сверстников. Конечно, были и протестующие, заявившие, что федеральное правительство превысило свои полномочия. Они увидели в указе даже угрозу.
Отмечается, что американский минюст остается приверженным защите ЛГБТ-студентов от дискриминации, издевательств и преследования.
"Правда.Ру" писала, что восемь лет президентства Барака Обамы запомнятся миру не только и не столько бездарным управлением страной, агрессивной, недальновидной внешней политикой и небывалым даже для США масштабом лжи и интриг. Практически с самого начала своего правления Обама провозгласил одним из основных приоритетов в своей деятельности пропаганду и утверждение прав и свобод сексуальных меньшинств — главным образом гомосексуалистов.
В 2011 году, еще до истечения первого президентского срока Обамы, Белый дом на весь мир объявил о том, что одним из важнейших направлений внешней политики США на ближайшие годы будет именно продвижение гомосексуализма в планетарных масштабах.
Последние годы правления 44-го американского президента были ознаменованы не только безудержной пропагандой гомосексуальных отношений, но и напрямую связанной с этим политическим курсом США небывалой по масштабу атакой на вековые человеческие ценности: институт семьи и брака, нравственные устои и даже религию.
Всевозможные американские гомосексуальные сообщества — традиционные адепты Демократической партии, так как у республиканцев в основе политической платформы лежит незыблемый принцип отстаивания традиционных ценностей общества. А значит, можно не сомневаться, что продавленные Обамой гранты на поддержку мирового ЛГБТ-движения будут Трампом отменены, и деньги эти будут направлены на более важные цели: например, на социальные программы, на ту же борьбу с незаконной миграцией и радикальным исламом, другие по-настоящему актуальные проблемы американского общества.
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