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Источник Правда.Ру

Трамп отменил "туалетный" указ Обамы

Политика

Руководство для школ, принятое во время правления прежнего президента Барака Обамы, не устроило администрацию Дональда Трампа.

Трамп отменил туалетный указ Обамы
Фото: AP

Гепрокурор США Джефф Сешнс заявил, что документы, одобренные Обамой, не содержат достаточного юридического анализа. Нормы о правилах использования школьных туалетов учениками-трансгендерами никак не вписываются в язык закона. Напомним, что учащиеся сами могли выбирать, какие уборные и раздевалки им использовать, — в зависимости от их гендерной идентичности.

В мае прошлого года данный указ восприняли на ура. Эти нововведения рассматривали как одно из важнейших достижений президентства Барка Обамы. Он заявлял, что цель документа — защита подростков от дискриминации со стороны сверстников. Конечно, были и протестующие, заявившие, что федеральное правительство превысило свои полномочия. Они увидели в указе даже угрозу.

Отмечается, что американский минюст остается приверженным защите ЛГБТ-студентов от дискриминации, издевательств и преследования.

"Правда.Ру" писала, что восемь лет президентства Барака Обамы запомнятся миру не только и не столько бездарным управлением страной, агрессивной, недальновидной внешней политикой и небывалым даже для США масштабом лжи и интриг. Практически с самого начала своего правления Обама провозгласил одним из основных приоритетов в своей деятельности пропаганду и утверждение прав и свобод сексуальных меньшинств — главным образом гомосексуалистов.

В 2011 году, еще до истечения первого президентского срока Обамы, Белый дом на весь мир объявил о том, что одним из важнейших направлений внешней политики США на ближайшие годы будет именно продвижение гомосексуализма в планетарных масштабах.

Последние годы правления 44-го американского президента были ознаменованы не только безудержной пропагандой гомосексуальных отношений, но и напрямую связанной с этим политическим курсом США небывалой по масштабу атакой на вековые человеческие ценности: институт семьи и брака, нравственные устои и даже религию.

Всевозможные американские гомосексуальные сообщества — традиционные адепты Демократической партии, так как у республиканцев в основе политической платформы лежит незыблемый принцип отстаивания традиционных ценностей общества. А значит, можно не сомневаться, что продавленные Обамой гранты на поддержку мирового ЛГБТ-движения будут Трампом отменены, и деньги эти будут направлены на более важные цели: например, на социальные программы, на ту же борьбу с незаконной миграцией и радикальным исламом, другие по-настоящему актуальные проблемы американского общества.

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